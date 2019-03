Boyke Wilkens war mit acht Treffern Daverdens zweitbester Torschütze. (Björn Hake)

Schiffdorf. Kann der TV Schiffdorf den TSV Daverden auf dem Weg in die Verbandsliga aufhalten? Das war die Frage vor dem Gipfeltreffen in der Handball-Landesliga der Männer. Die Antwort lautet: nein. Auch die junge Truppe von Coach Andreas Bollhöfer war dazu nicht in der Lage. Vielmehr mutierte das Topspiel zwischen dem Ersten und Dritten der Tabelle zu einer Demonstration der Stärke für die Daverdener. 34:18 (19:9) lautete das Resultat für den von Ingo Ehlers trainierten Tabellenführer, der nun mit vier Zählern Vorsprung in die letzten neun Saisonspiele geht.

„Was soll ich sagen? Ich bin zufrieden.“ Ingo Ehlers war nach dem Triumph beim Verfolger bester Laune. Mit einem starken Sören Schmincke im Tor und einer guten Deckungsarbeit waren seine Mannen früh auf einem guten Weg. 5:2 stand es für die Gäste, als Schiffdorfs Coach Bollhöfer nach neun Minuten zur Grünen Karte griff. Auch die frühe Auszeit änderte nichts an der Überlegenheit des TSV. Das Match wurde weiter von den Gästen bestimmt. Nach einem 3:0-Lauf – Boyke Wilkens und Jannis Elfers hatten getroffen – lag Daverden mit sechs Toren vorne (12:6/19.).

Und es kam noch besser: Fünf Minuten vor der Halbzeit erhöhte Lajos Meisloh für den Aufstiegsaspiranten auf 18:8. „Wir haben dem Gegner früh den Zahn gezogen“, stellte Ingo Ehlers fest. Nach dem Seitenwechsel habe er ein Aufbäumen des TV Schiffdorf erwartet, meinte Ingo Ehlers. Dieses sei aber ausgeblieben. Vielmehr, erläuterte der Trainer der Grün-Weißen, hätten sich die Schiffdorfer fortan viel mit den Entscheidungen der Schiedsrichter beschäftigt. Die Folge: Fast die Hälfte der zweiten Halbzeit stand der TSV Daverden mit einem Spieler mehr auf dem Feld. Der Treffer zum 18:31 (54.) durch Joel Hoppe war bereits der letzte für den TV Schiffdorf. Danach schraubten Simon Bodenstab, Jonah Klimach und Ruben Zeidler das Ergebnis noch ein wenig in die Höhe. Beim TSV Daverden trugen sich bis auf Ole Fastenau alle Feldspieler in die Torschützenliste ein. Lajos Meisloh (9/5), Boyke Wilkens (8) sowie Jannis Elfers (7) erzielten beim Sieger das Gros der Tore.