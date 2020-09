Der TSV Fischerhude-Quelkhorn hätte nicht schlechter in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga starten können. Zum Auftakt unterlag der Aufsteiger des Trainerduos Trainer Yannik Becker/Matthias Warnke in der Staffel 2 beim FC Hambergen deutlich mit 7:0 (5:0).

Die stark überlegenen Platzherren nutzten besonders in den Anfangsminuten jede Chance und ließen dem TSV kaum Luft zum Atmen. Steffen Kaluza eröffnete in der 17. Minute mit einem sehenswerten Treffer das Torfestival. Keno Liebschner (22., 46.) und Frederik Nagel (26., 28.) legten jeweils mit einem Doppelpack nach und überrollten den Aufsteiger noch vor der Pause in jeglicher Art und Weise. Somit ging Hambergen mit 5:0 in die Halbzeitpause und setzte ein echtes Ausrufezeichen. Das gleiche Bild zeichnete sich nach dem Wiederanpfiff ab. Nachdem Keno Liebschner (52.) seinen dritten Treffer des Tages markiert hatte, trug sich auch Luca Noel Ronan Mischnick (62.) in die Torschützenliste ein und nutzte die Fehler der Gäste eiskalt aus. „Wir müssen das erstmal verdauen. Hambergen war wie im Rausch und hat unsere Leichtsinnsfehler besonders in der ersten Hälfte direkt ausgenutzt. Alles in allem einfach sehr bitter. Die Niederlage gilt es jetzt abzuhaken“, sagt TSV-Coach Yannik Becker.