Sottrum. Die Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga ist für den TV Sottrum ernüchternd verlaufen. Das Team von Trainer Daniel Mathies hatte seinen Gegner SV Pennigbüttel eigentlich gut im Griff, patzte in der Defensive jedoch zu oft. Das bestrafte das etablierte Team des SVP konsequent und feierte so einen schmeichelhaften 3:2 (1:0)-Erfolg.

Mathies hatte den Rotenburger Kreisliga-Meister gut auf den Saisonstart vorbereitet. Sein Team diktierte das Geschehen auf dem Platz und erarbeitete sich deutliche Feldvorteile. Während der Aufsteiger spielerische Akzente setzte, agierten die Pennigbüttler lediglich mit hohen und weiten Bällen. Kurz vor der Pause kam dann die erste Ernüchterung für die Mannen von Mathies. Nach einem überflüssigen Foul zeigte der Referee auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Bonce Ciftci zum 1:0 für den SV Pennigbüttel (44.).

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der TVS zielstrebiger in seinen Aktionen und hatte mit Matthias Michaelis nun auch einen guten Abnehmer für die Flanken auf dem Platz. Michaelis brachte sein Team mit dem Tor zum 1:1 zurück ins Spiel (53.) und drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Führung. Pennigbüttel schien geschlagen. Doch zwei eklatante Abwehrfehler der Sottrumer nutzen Murat Cengiz (70.) und Tim Weinmann (85.) zum 3:2-Erfolg der Gäste.