Die beiden Trainer Marc Winter (rechts) und Lars Müller-Dormann sind ein eingespieltes Team. Nun wollen sie den TV Oyten zum Klassenerhalt führen. (Björn Hake)

Bis zum Abbruch der Saison 2019/20 lieferte sich der TV Oyten in der Landesliga der Männer mit dem TV Schiffdorf und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg einen Dreikampf um den Aufstieg. Schlussendlich hatten die „Vampires“ knapp die Nase vorne. Der bessere Quotient gab den Ausschlag zugunsten der Männer aus dem Landkreis Verden. Der Sprung in die Verbandsliga war geschafft. Nun freuen sich die Trainer Lars Müller-Dormann und Marc Winter auf die neue Spielzeit in der höheren Liga, die für den TV Oyten am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den MTV Eyendorf beginnt.

Die Vorfreude ist groß in Oyten – aber es herrscht auch ein wenig Ungewissheit. Für Lars Müller-Dormann ist die Verbandsliga Nordsee nämlich unbekanntes Terrain. Er würde kaum einen der zukünftigen Gegner kennen, gibt der Coach aus Bremen zu. „Wir wollen schnell möglichst viele Punkte gegen den Abstieg sammeln. Sollte uns Corona wieder einholen und wir können auch die kommende Serie nicht zu Ende spielen, dann wird das nicht noch einmal ohne Absteiger über die Bühne gehen“, gibt Müller-Dormann Einblicke in seine Gefühlswelt.

Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften – so lautet eine gängige Handball-Weisheit. Auch für Müller-Doormann ist eine kompakte Abwehr der Schlüssel zum Erfolg. Gut verteidigen, erläutert der frühere Coach des ATSV Habenhausen, bedeute aber nicht, hinten stehen bleiben und den Gegner kommen lassen. „Nun müssen wir offensiver agieren, der Rückraum des Gegners muss eher angegangen werden. Die Rückraumreihen haben mehr Qualität als in der Landesliga.“ Für die nötige Stabilität soll der wohl jüngste Innenblock der Liga sorgen: Diesen bilden der 20-jährige Timo Blau und der ein Jahr jüngere Leonard Fischer. „Beide haben schon in der A-Jugend-Bundesliga zusammen verteidigt, die verstehen ihr Handwerk“, hält Oytens Trainer große Stücke auf seine Youngster. Eine weitere Option ist Jonas Schoof.

In der Vorsaison war der Angriff nicht selten von Robin Hencken abhängig. 127 Treffer gelangen dem 20 Jahre alten Rückraumlinken in seinem ersten Herrenjahr. Damit war das Eigengewächs des TVO einer der Garanten für den Aufstieg. Zur neuen Saison wollten Müller-Dormann und Winter den Angriff breiter aufstellen, was ihnen insbesondere mit der Verpflichtung von Noah Dreyer gelungen ist. Gemeinsam mit Linkshänder Anton Zitnikov, Robin Hencken und Leonard Fischer soll der vom Nachbarn SG Achim/Baden zurückgekehrte Rechtshänder für die nötige Power von den Halbpositionen sorgen. Auf der Spielmacherposition plant Oytens Trainergespann mit dem etablierten Marc Lange sowie Maximilian Sell. Letzterer wird mit einem Doppelspielrecht auch noch für die A-Jugend des TVO unterwegs sein. Eine weitere Alternative für den Rückraum hört auf den Namen Dominik Lange. Der ältere Bruder von Marc Lange gehört nach seinem Studium in Paderborn wieder zum Kader. Zuletzt zog Lange als Mittelmann beim Landesligisten TSV Schloß-Neuhaus die Fäden.

Zum Auftakt bilden Dennis Metz (21) und Jonas Lüdersen (19) beim Aufsteiger ein junges Torhütergespann. Der erfahrene Stephan Meiners wird die ersten Spiele aufgrund einer Hüftverletzung verpassen. „In den letzten drei Wochen war an Training nicht mehr zu denken. Ich hoffe, dass ich um eine Operation herumkomme“, hofft der 39-Jährige, dass die Verletzung nicht das Karriereende bedeutet. Mit dem Auftaktgegner MTV Eyendorf hat sich Müller-Dormann noch nicht beschäftigt. „Ich werde mir aber bis Donnerstag per Video ein Bild von unserem Gegner gemacht haben.“

Weitere Informationen

Zugänge: Noah Dreyer (SG Achim/Baden), Jonas Lüdersen, Leonard Fischer (A-Jugend), Maximillian Sell (Doppelspielrecht/A-Jugend), Dominik Lange (TSV Schloß-Neuhaus)

Abgänge: Sören Blumenthal (Trainer 2. Herren), Harald Lüthje (Karriereende)

Restkader: Stephan Meiners, Dennis Metz - Mattis Brüns, Bastian Tellermann, Jonas Schoof, Timo Blau, Robin Hencken, Marc Lange, Anton Zitnikov, Yanik Grobler, Marcel Vornholt, Sören Hassing, Niklas Wallrabe

Trainer: Lars Müller-Dormann und Marc Winter

Physiotherapeutin: Livia Vogt

Saisonziel: schnell viele Punkte für den Klassenerhalt sammeln

Favoriten: HSG Heidmark, Wilhelmshavener HV II PRÜ