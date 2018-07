Wie bereits bei der 69. Auflage: Paula Schlenker und Scrabble GP schnappen sich Silber in der S**-Prüfung bei der 70. Auflage des Lohberg-Turniers. (FOTOS: Björn Hake)

Kirchlinteln. 0,55 Sekunden waren es 2017, 0,19 Sekunden 2018. Paula Schlenker ergatterte wie bereits im Vorjahr die silberne Schleife bei der höchsten Springprüfung des 70. Lohberg-Turniers. Das Reitturnier des RV Graf von Schmettow wurde einmal mehr seitens der Veranstalter als Erfolg verbucht, ein paar kritische Töne waren dennoch zu vernehmen. Das Problem bei dem runden Geburtstag des Traditionsturniers war: die Anzahl an Teilnehmern. Das Fohlenchampionat war deutlich kürzer als geplant, 17 Fohlen sollten eigentlich präsentiert werden, lediglich acht waren es dann am Sonntag. Und damit nicht genug. „Auch in der Dressur und im Springen war das nicht so berauschend“, kommentierte Frauke Dettmer die Quantität der Teilnehmerfelder. Die Vorsitzende des RV Graf von Schmettow, die seit diesem Jahr im Amt ist, moniert die Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). „Man müsste die LPO endlich mal ändern, dass es Strafe kostet, wenn man meldet aber nicht antritt“, haderte Dettmer. Sie wolle sich in Zukunft dafür einsetzen, dass sich das ändert.

Doch das war nicht der einzige Punkt, der zweite betrifft den Nachwuchs. „Zwei Kinderprüfungen mussten wir ausfallen lassen. Wir müssen aufpassen, sonst reiten irgendwann nur noch Profis auf solchen Turnieren. Doch wo sollen die Zukünftigen denn zu Profis werden, werden nicht auf solchen Turnieren“, betonte Frauke Dettmer. Doch trotz dieser Punkte zog die Vorsitzende ein positives Fazit bezüglich der 70. Auflage. „Der Donnerstag war wirklich toll von den Teilnehmern her, der Sonntag leider nicht. Zudem hatten wir die ganze Zeit super Wetter, eine super Stimmung und keine Stürze.“ Das Wetter war im vergangenen Jahr das Problem, Regengüsse hatten zu vielen Absagen geführt, obwohl die Veranstalter die Plätze in einem guten Zustand erhielten. So auch 2018, nur anders herum. Viele fleißige Helfer sorgten in diesem Jahr dafür, dass die Plätze angesichts der sommerlichen Temperaturen feucht genug blieben.

Vergangenes Jahr ist auch wieder das Stichwort für die sportlichen Leistungen am Lohberg. Paula Schlenker war 2018 mit Scrabble GP noch näher dran an der goldenen Schleife als 2017, doch es wurde erneut nichts. Enttäuscht war sie aber abermals nicht. „Auf keinen Fall, ich bin trotzdem super zufrieden“, betonte die Achimerin, die für den Bremer RC reitet. Schlenker weiß, dass es nicht wirklich an der Schnelligkeit lag, sondern eher an einem altbekannten Problem, wenn man es überhaupt so nennen kann. „Scrabble springt zu hoch, dadurch brauchen wir halt etwas mehr Zeit“, erklärte Schlenker. Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wird sie 2019 einen weiteren Versuch starten. „Dann klappt es hoffentlich.“

Dass es am Lohberg mit dem Sieg klappen könnte, dass hatte sich auch Harm Lahde kurz vor dem Ende gedacht. Doch der Varster musste sich mit Rang vier begnügen. Den ersten Umlauf hatte Lahde noch als Schnellster und zudem fehlerfrei auf Cayenne D’Ive Z absolviert. Demnach startete er in der Siegerrunde um die goldene Schleife der S**-Prüfung als Letzter und verließ den Parcours auch als Letzter der vier Reiter, die sich qualifiziert hatten. Zwei Abwürfe hatte er sich auf der achtjährigen Fuchsstute geleistet. „Ich bin zufrieden, es war erst ihr zweites Zwei-Sterne-Springen und Freitag war sie schon nervös. Daher ist alles gut, auch wenn man sich natürlich etwas mehr als den letzten Platz in der Siegerrunde ausrechnet“, sagte Lahde im Anschluss.

Mehr ausgerechnet – beziehungsweise auf mehr gehofft – hatte der Reiter in Diensten des RV Aller-Weser auch in puncto CHIO Aachen. Doch Harm Lahde steht erst mal lediglich auf der Reserveliste. „Ich hatte gehofft, dort zu starten, aber das wollen halt viele. Wer weiß, vielleicht passiert ja noch was“, gibt Lahde seine Aachen-Hoffnungen noch nicht auf. Sein Alternativplan steht bereits: Wird es nicht der CHIO, dann wird es „Verden International“.

Doch zurück zum Lohberg-Turnier. Schlenker auf Platz zwei, Lahde auf vier. Am schnellsten und fehlerfrei war am Sonntag Carsten Biermann auf Cyprina. Der Reiter vom RFV Nienburg benötigte 37,18 Sekunden für den Parcours und war demnach 0,19 Sekunden schneller als Schlenker. Der Sieger stellte bei seiner Ehrung aber das Turnier und die Menschen dahinter in den Vordergrund: „Man merkt, dass dieses Turnier mit ganz viel Liebe veranstaltet wird.“

Und das Turnier hatte noch mehr zu bieten. So war einer der weiteren Höhepunkte, trotz der geringen Teilnehmerzahl, das Fohlenchampionat. Als bestes Fohlen ausgezeichnet wurde ein Stutfohlen mit dem Vater Danone und dem Muttervater Sir Donnerhall. Die Augen der Zuschauer am Lohberg richteten sich zudem auch auf die höchste Dressurprüfung des Turniers. Den Sieg in der S*-Prüfung trug Jacob Schenk vom RFV Bad Bevensen auf PAV Nemax davon. Er kam auf 69,325 Prozentpunkte. Die 70. Auflage hatte neben der Tradition auch Neuheiten parat. So auch die Youngster-Prüfungen der Klasse M** und S*. Gold bei der M**-Prüfung schnappte sich Gabriele Heemsoth vom RV Aller-Weser auf Cubra Libre. Auf Rang acht folgte ihre berühmte Vereinskollegin Meredith Michaels-Beerbaum auf Grannuschka. Den Triumph in der S*-Prüfung schnappte sich Maximilian Geßner vom RFV Heisterholz auf Chamyuva.