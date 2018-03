Im September spielte Ole Laabs (rechts) noch mit der Polizei-Nationalmannschaft gegen seinen neuen Verein. (Björn Hake)

Uphusen. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Die Redensart sollte bekannt sein. Sie bezieht sich auf Bauern, die sich mit ihrem Getreide bei den Mühlen anstellen. Wer als Erster zur Mühle kam, dessen Korn wurde auch zuerst gemahlen. Ganz so verhält es sich im Fußball mit der Vergabe der Kapitänsbinde zwar nicht, dennoch passt die Redensart beim TB Uphusen sehr gut. Der Fußball-Oberligist hat sich in der Winterpause quasi einer Schönheitsoperation unterzogen, das Gesicht des Kaders wurde gründlich verändert. Die erste Änderung trägt den Namen Ole Laabs, und eben der ist mittlerweile der Mannschaftsführer der Arenkampkicker.

Ole Laabs kennt den Verein vom Arenkamp bereits aus früheren Zeiten. Von Januar 2006 bis Juli 2007 trug er bereits das TBU-Trikot. „Verdammt, das ist schon echt lange her“, meint Laabs darauf angesprochen – und muss lachen. Im Fußball-Geschäft gehört er mittlerweile nicht mehr zu den Jungspunden, 32 lautet sein Alter. Doch damit fiel er genau in das Profil, das der TB Uphusen gesucht hatte: gestandene Spieler mit hoher Qualität. Dass Ole Laabs dem entspricht, bewies er bei seinen weiteren Stationen im Herrenfußball – Brinkumer SV, FC Oberneuland und Bremer SV.

Nun hat es ihn wieder zum TB Uphusen gezogen, und das aus vielerlei Gründen. Zum einen wohnt Ole Laabs in Arbergen, der Arenkamp ist dementsprechend beinahe vor der Haustür. Zum anderen heißt der TBU-Coach Fabrizio Muzzicato, ehemaliger Mitspieler und Trainer von ihm. Und da gab es ja noch das laut Laabs „kleine Chaos“ beim Bremer SV. Das sei aber gar nicht entscheidend für seinen Wechsel gewesen. „Meine Situation war eh unbefriedigend, ich hätte eh meine Augen und Ohren nach etwas Neuem offen gehalten.“ Der Grund: Der zu Saisonbeginn gekommene BSV-Coach, Sasa Pinter (mittlerweile SV BW Bornreihe), sah Laabs auf der rechten Verteidigerposition in einer Dreierkette. Doch der Spieler selbst fühlt sich im defensiven Mittelfeld deutlich wohler. Und Ole Laabs hinterfragte sich zusätzlich selbst bezüglich der sportlichen Situation. „In der Bremen-Liga hat man im Jahr nur drei, vier Spiele, auf die es wirklich ankommt.“

Als dann die Anfrage von Fabrizio Muzzicato kam, war auch schnell klar, dass Ole Laabs an den Arenkamp zurückkehren würde. Nun ist er wieder da und nimmt gleich den Kapitänsposten ein. Diese Situation ruft Erinnerungen wach. Beim BSV trug er ebenfalls die Binde, ehe er durch einen Zugang ersetzt wurde. Pikant: Der neue Mannschaftsführer war sein Bruder Nils Laabs, und der Trainer, der diese Entscheidung traf, war Fabrizio Muzzicato. „Irgendwie scheint das seine Masche zu sein“, sagt Laabs lachend. Aber Scherz beiseite: „Das war keine schöne Situation, jedoch war es mein älterer Bruder, und ich wusste, dass er der Typ dafür ist.“ Zudem sei die Situation nun beim TBU zwar ähnlich, aber der bisherige Kapitän Tobias Esche (wechselte zum BSV Rehden) sei ja von Bord gegangen. „Und die anderen Spieler haben das gut aufgenommen.“

Laabs beschreibt den „neuen“ TB Uphusen generell als homogene Truppe, die gut miteinander harmoniere. Nicht selbstverständlich bei insgesamt zehn Zugängen, aber auch keine große Überraschung für den Defensivkünstler, immerhin hat Ole Laabs nicht allein den Weg vom BSV zum TBU angetreten: Sebastian Kurkiewicz, einer seiner besten Kumpels, Christian Ahlers-Ceglarek, Frithjof Rathjen und Philipp Rockahr folgten ihm. „Ich hatte gehofft, dass die anderen mitkommen.“

Im September spielte Laabs im Trikot der Polizei-Nationalmannschaft noch gegen seinen neuen Klub. Doch nun liegt die Priorität auf dem TBU und der Mission Klassenerhalt. Zudem steht er bei der Nationalelf derzeit lediglich „auf Abruf“. Die Situation der Arenkampkicker beschreibt Laabs als „nicht so dramatisch“. Positiv stimmen ihn insbesondere auch die Testspielergebnisse gegen die Regionalligisten. „Klar, das sind nur Testspiele, aber sie zeigen, dass alles keine Eintagsfliege ist.“

Und was passiert, wenn der Abstieg wider Erwarten doch nicht abgewendet wird? „Es kommt darauf an, wer sonst noch so bleiben würde. Aber ich bin keiner, der pauschal sagt, dann hau‘ ich ab. Ich gehe aber eh nicht davon aus, dass wir absteigen“, sagt Laabs.