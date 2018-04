Mit Nils Goerdel kehrte beim TSV Etelsen der Erfolg zurück. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Das Selbstvertrauen ist mittlerweile ziemlich groß, genauso groß ist auch das Bewusstsein, dass das Team noch einen weiten Weg bis zum Klassenerhalt zurücklegen muss. Die Rede ist vom TSV Etelsen, der sich durch vier Siege in Folge eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet hat. Nun wollen die Schlossparkkicker ihre Serie ausbauen – und zwar mit einem Erfolg bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf. „Es wäre natürlich schön, wenn wir wieder gewinnen. Aber wir wissen die Situation richtig einzuschätzen. Wir sind jetzt nicht die Überflieger der Liga und fahren zudem mit einem kleinen Kader nach Ahlerstedt“, sagt Etelsens Interimstrainer Nils Goerdel, der zur neuen Saison von Gerd Buttgereit abgelöst wird (wir berichteten). Zwar spielte Etelsen zuletzt gegen den FC Hagen/Uthlede nicht gut, setzte sich aber dennoch mit Glück durch. „Und ich sehe uns auch in Ahlerstedt nicht chancenlos. Allerdings ist es dort immer schwierig. Ahlerstedt macht vor allem zu Hause immer sehr viel Druck“, sagt Nils Goerdel. Diesem Druck müsse man erst einmal standhalten. „Für uns ist in diesem Spiel definitiv etwas drin. Aber alle Spieler müssen in dieser Partie an ihr Limit gehen“, so Goerdel.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ahlerstedt