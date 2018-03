Achim. 18 Sekunden waren am Freitagabend im Topspiel der Handball-Landesliga zwischen der SG Achim/Baden II und den Gästen vom VfL Horneburg noch auf der Uhr, da schnupperte die Oberliga-Reserve nach einem Treffer von Tjark Meyer doch noch an einem Punktgewinn. Per Siebenmeter hatte der ehemalige Morsumer nach einer total verkorksten ersten Halbzeit auf 30:31 verkürzt.

Wenig später jubelten dann aber doch die Gäste in der Lahofhalle. Mit 32:30 (17:10) ging das Duell an den VfL, nachdem Timo Meyn mit seinem neunten Treffer fast mit der Schlusssirene zum Endstand getroffen hatte. „Wir haben heute nicht so in der Abwehr agiert, wie man es von uns kennt. Schlussendlich sind wir an unserer Arroganz gescheitert“, war SG-Coach Karsten Krone mächtig angefressen nach der zweiten Saisonniederlage.

Im ersten Durchgang lief Achims Zweitvertretung von Beginn an einem Rückstand hinterher. Bevor die SG richtig wach war, stand es bereits 3:0 für die Gäste (3.). Den Ausgleich durch Torben Becker (6:6/13.) beantwortete der Tabellendritte mit einem 8:0-Lauf. Tim Borm beendete dann die zehnminütige Torflaute der Weserstädter mit seinem Tor zum 13:7.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein anderes Bild. Nur noch zwei Treffer betrug der Rückstand in der 46. Minute. Daniel Hoppe hatte aus dem Rückraum zum 20:22 eingenetzt. Schlussendlich sollte sich aber auch eine doppelte Kurzdeckung gegen Linkshänder Meyn sowie Niklas Peper (7 Tore) nicht mehr auszahlen. Zeitstrafen gegen Erik Schmidt (54.) sowie Mark Wendel (57.) spielten den Gästen, die sich mit dem Erfolg bis auf einen Zähler an die Krone-Sieben herangeschoben hat, in die Karten.