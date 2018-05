Marcel Meyer traf für Hülsen gegen Bothel zum 1:0. (Björn Hake)

Hülsen. Der SV Vorwärts Hülsen ist auf dem allerbesten Weg, auch in der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga spielen zu dürfen. Denn das Team von SVV-Trainer Ziad Leilo hat am Pfingstwochenende zwei Siege eingefahren. Am Sonnabend triumphierte Hülsen mit 3:1 (2:0) beim FC Worpswede. Zwei Tage später folgte ein 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den TuS Bothel. Nun fehlt dem Aufsteiger nur noch ein Punkt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Am kommenden Mittwoch trifft die Leilo-Elf auf den direkten Konkurrenten TuS Zeven.

Glückwünsche zum fast perfekten Klassenerhalt wollte Ziad Leilo am Montagabend noch nicht annehmen. "So lange wir rechnerisch noch absteigen können, bleiben wir vorsichtig", sagte der Trainer, der gegen Bothel eine gute Defensivleistung seiner Elf zu sehen bekam, Tore hingegen nicht. "Dabei hatten wir in der ersten Halbzeit gute Chancen", sagte Leilo. Doch das Toreschießen ist in dieser Saison eben nicht die größte Spezialität des SVV. In 29 Spielen traf das Team 31 Mal ins gegnerische Gehäuse. Nach dem Seitenwechsel bewiesen sie, dass sie treffen können. In der 59. Minute markierte Marcel Meyer die Führung für die Gastgeber, in Minute 77 erhöhte Jens Baltrusch auf 2:0. "Bereits durch das 1:0 war im Grunde alles klar, Bothel hat es nur mit langen Bällen versucht. Wir mussten hinten nur sicher stehen", sagte Leilo. Ein Ball rutschte dann aber doch durch, sodass Cedric Ahrens zum 1:2 traf (83.). In der Schlussminute sah ein TuS-Spieler nach einer Notbremse die Rote Karte.

Gegen Worpswede überließ Hülsen dem Gegner vermehrt den Ball. Dennoch trafen nur die Gäste in Durchgang eins: In Minute 27 war Zekirja Paloshi zur Stelle. Nach 35 Minuten trug sich Dennis Neumann in die Torschützenliste ein – 2:0. In Halbzeit zwei stand der SVV tiefer und wollte kontern. Jedoch zunächst ohne Erfolg. Ein Standard resultierte in Minute 78 im Anschlusstreffer. Mit der letzten Chance des Spiels machte Hammat Turgay (90.+2) aber noch das 3:1.