Cem Din (Mitte) hatte zwei gute Chancen, nutzte diese aber nicht. (Björn Hake)

Brunsbrock. Knapp mit 0:1 (0:0) haben die U19-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock ihr Heimspiel der Fußball-Niedersachsenliga gegen den FC Eintracht Northeim verloren. Im ersten Spielabschnitt bot sich beiden Teams die Chance auf den Führungstreffer. Für die Platzherren war es Cem Din, der häufiger in Erscheinung trat. Schon nach drei Spielminuten strich ein Schuss des Mittelfeldspielers nur knapp am gegnerischen Tor vorbei. Sieben Minuten vor dem Seitenwechsel scheitere Din im direkten Duell am Torhüter der Northeimer. So blieb es zur Pause beim leistungsgerechten Unentschieden.

Der letztlich entscheidende Treffer fiel in der 54. Minute. Zunächst klatschte ein Freistoß der Gäste ans Lattenkreuz. Der zweite Ball landete dann jedoch bei Dominik Schefer, der zum 0:1 einköpfte. Juri Hestermann war es rund eine Viertelstunde später, der mit einem Kopfball den Ausgleich verpasste. Da auch die kleineren Chancen in der Schlussphase ungenutzt blieben, stand die 0:1-Heimniederlage fest. „Wir haben dem Tabellenführer dennoch alles abverlangt. Mit dem Spiel und dem Auftreten unserer Mannschaft bin ich zufrieden", sagte Trainer Justin Perschon.