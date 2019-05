In der A-Junioren-Niedersachsenliga haben die Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock dem Tabellenführer vom JFV Rehden ein 2:2 (2:1) abgetrotzt. Nach einer 2:0-Führung war wie schon im Hinspiel ein Sieg im Bereich des Möglichen. So brachte Felix Wolf die Gastgeber nach einer Standardsituation früh in Führung (3.). Noch besser wurde es, als Malte Kalski nach einem Ballgewinn bis zum Strafraum marschierte und einen trockenen Schuss per Innenpfosten in die Maschen setzte (28.). Anschließend wurde der Klassenprimus langsam stärker. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel landete ein Freistoß in der Mauer, der zweite Ball prallte zu einem Rehdener Spieler, der zum Anschlusstor traf (43.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff schliefen die Akteure der Platzherren bei einem Einwurf, sodass Julian Fehse den Ausgleich erzielen konnte (48.). Vor allem in den letzten 20 Minuten wurde es für den JFV Verden/Brunsbrock zu einer Abwehrschlacht. In der 80. Minute konnte sich JFV-Keeper Ole Brüns auszeichnen, als er eine Doppelchance des Gegners zunichte machte. „Wenn man 2:0 führt, ist ein Remis auf der einen Seite ärgerlich. Auf der anderen Seite geht es aber auch so in Ordnung. Rehden hatte am Ende mehr Spielanteile. Meine Jungs haben dennoch eine starke Leistung geboten“, freute sich Trainer Antonino Sansone.