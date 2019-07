Filip Arizanov (rechts) hat seinem Sohn Leon das Fußballer-Gen vererbt. (Kastens)

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – legt man diese Redewendung zugrunde, sieht man sich bei Filip Arizanov und seinem Sohn Leon schnell bestätigt. Der 17-jährige Leon bekam das Fußballer-Gen von seinem Vater in die Wiege gelegt.

Der gebürtige Mazedonier Filip Arizanov spielte nach seiner Jugendzeit seine ersten Herrenjahre in der ersten mazedonischen Liga beim FK Borec. Mit 23 Jahren kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Er spielte dann zunächst für den damaligen TSV Verden in der Niederachsenliga. Nun schickt sich sein Sohn Leon an, es ihm gleichzutun. Der Schüler des Gymnasiums am Wall spielte lange Jahre beim SV Hönisch und unter Trainer Heiko Peters in der JSG Aller-Weser. Sein Talent war frühzeitig erkennbar, sodass sein damaliger Stützpunkttrainer Torsten Eberst auf ihn aufmerksam wurde und ihn zum JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen lotste. Zunächst in der Landesliga Lüneburg ging es beim JFV für Leon Arizanov dann in der U17-Regionalliga Nord weiter. Zum Trainerteam gehörte dann auch Maximilian Dahlke, der später entscheidenden Einfluss auf Arizanovs Werdegang Arizanovs haben sollte.

Nach drei Jahren in Heeslingen stand im Sommer 2018 eine wichtige Entscheidung für Leon Arizanov an. Ein Verbleib in Heeslingen hätte eine Spielzeit in der A-Junioren-Niedersachsenliga bedeutet. „Das war für mich aber nicht so attraktiv. Ich wollte noch höher hinaus„, erklärt Leon Arizanov, für den sich dann eine Möglichkeit beim TSV Havelse auftat. Wie auch seine Heeslinger Teamkollegen Phil Sarrasch und Luca Althausen nahm Arizanov am Probetraining beim A-Junioren-Bundesligisten teil. „Doch da wir mit Heeslingen noch um den Aufstieg kämpften und auch im Pokal noch aktiv waren, konnte ich nur ein Mal am Training teilnehmen“, sagt Leon Arizanov, der im Gegensatz zu Althausen und Sarrasch eine Absage aus Havelse erhielt.

Es musste ein Plan B her, der sich dann beim Bremer Regionalligisten SC Borgfeld auftat. „Zunächst war ich natürlich enttäuscht ob der verpassten Chance in Havelse, aber rückblickend betrachtet war Borgfeld richtig gut für mich. Da habe ich noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht„, betont Arizanov, der in Borgfeld zum Führungsspieler reifte. Zur neuen Saison steht nun abermals ein Trikotwechsel an, da Leon Arizanov seinem Etappenziel A-Junioren-Bundesliga nun ganz nahe ist. Der Linksverteidiger zählt fortan zum Kader des Niendorfer TSV Hamburg und trifft dort abermals auf Maximilian Dahlke, der in Hamburg die Co-Trainer-Tätigkeit übernimmt. „Maxi war es auch, der beim Trainer ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Aufgrund eines Bänderrisses konnte ich selbst nicht vorspielen. Nun bin ich aber wieder fit und werde mit Vorbereitungsbeginn beweisen, dass sie mit mir nicht falsch liegen“, gibt sich der bekennende Werder-Fan top motiviert.

Seine Erwartungen an die neue Aufgabe sind klar skizziert: „Persönlich möchte ich mich in die Mannschaft arbeiten. Maxi traut mir einen Platz in der Startelf zu. Ich bin flexibel, kann auf der linken Seite jede Position spielen und war auch schon als Innenverteidiger aktiv. Als Mannschaft geht es für uns vom ersten Tag an nur um den Klassenerhalt. Als kleiner Verein sind wir zukünftig wohl der einzige Klub, der in der Bundesliga über kein Nachwuchsleistungszentrum verfügt. Wir werden also viel über die Mentalität und den Kampf kommen müssen, das liegt mir„, sagt der Schlacks, der seinen guten linken Fuß und sein Zweikampfverhalten zu seinen Stärken zählt. Nachholbedarf sieht er vor allem noch bei der Explosivität: „In der Bundesliga wird alles noch mal viel schneller, daran werde ich mich gewöhnen müssen.“

Auch Vater Filip sieht seinen Filius auf einem guten Weg: „Ein Vergleich zu meinen Jugendzeiten ist realistisch nicht möglich. Der Fußball hat sich total verändert und die Talente haben heute ganz andere Möglichkeiten, wenn ich alleine die Trainingsbedingungen und die Besetzung des Trainerstabs sehe. Wir sind auf jeden Fall alle stolz auf Leon. Er wird seinen Weg gehen." Das Kompliment gibt sein Sohnemann gerne zurück: „Meine Familie unterstützt mich total. Eigentlich sind sie bei allen Spielen dabei, das ist mir sehr wichtig", sagt der angehende Abiturient, der seinem großen Traum Profifußballer aktuell alles unterordnet: „Demnächst fahre ich mindestens vier Mal in der Woche gen Hamburg. Entweder mit dem Zug oder als Fahrgemeinschaft mit anderen Spielern aus der Region. Da es in der Schule auch mehr wird, bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Bleibt dann mal etwas Luft, verbringe ich die Zeit natürlich mit Freunden oder der Familie."

Bevor Leon Arizanov Mitte Juli mit seinen neuen Teamkollegen in die rund vierwöchige Vorbereitung startet, geht es noch einmal in den Sommerurlaub zur Familie nach Mazedonien. „Eigentlich sind wir jedes Jahr dort, um unsere Verwandten zu treffen. Auch wenn ich in Deutschland geboren bin, habe ich einen großen Bezug zu Mazedonien. Es bestehen jetzt auch erste Kontakte zur U19-Nationalmannschaft. Da soll ich vielleicht demnächst an einem Vorbereitungscamp teilnehmen„, stehen fortan also einige Herausforderungen an, allerdings mit einer klaren Priorität wie Arizanov versichert: „Ich möchte unbedingt Profi werden. 3. Liga, vielleicht 2. Bundesliga oder sogar ganz oben – das wäre was, dafür gebe ich alles. Die A-Junioren-Bundesliga ist dafür genau der richtige Schritt, da die Liga von vielen Scouts beobachtet wird. Alles Weitere liegt dann alleine an mir.“