Vor der Saison hatte sich Jonah Klimach (l.) aus der ersten Mannschaft zurückgezogen. Jetzt half er jedoch aus. (Björn Hake)

Eyendorf. Die Vorzeichen waren nicht die besten. Drei Linkshänder haben die Verbandsliga-Handballer des TSV Daverden im Kader. Für das Auswärtsspiel beim MTV Eyendorf fiel das Trio jedoch aus verschiedenen Gründen aus. Am Ende war der Knoten bei den von Ingo Ehlers trainierten Gästen dennoch geplatzt. Trotz der Ausfälle von Jannis Elfers, Sascha Nijland und Patrick Bartsch landete der Aufsteiger im dritten Anlauf den ersten Sieg auf fremden Parkett: 33:30 (15:10) lautetes das Resulat nach 60 Minuten für den TSV Daverden. Nach fünf Spielen weisen die Grün-Weißen nun erstmals in der neuen Spielzeit ein positives Punktekonto auf.

„Wir wollten allen beweisen, dass wir in diese Liga gehören. Ich glaube, dass haben wir nun geschafft“, freute sich Ingo Ehlers über den Triumph beim Klub aus der Nähe von Lüneburg. Auf der verwaisten Rechtsaußen-Position hatte Ehlers mit Jonah Klimach einen Spieler aufgeboten, der sich vor der Saison aus der ersten Mannschaft zurückgezogen hatte. Jetzt stand der Youngster aber 60 Minuten auf dem Feld. Drei Treffer gelangen dem 20-Jährigen, der etatmäßig im Rückraum und auf Linksaußen unterwegs ist.

Zwischenspurt überstanden

Simon Bodenstab hatte die Gäste in dem Aufsteiger-Duell mit 1:0 (2.) in Führung gebracht, beim 2:2 in der fünften Minute stand es letztmals Unentschieden. Als dann Constantin Pasenau (vier Tore) zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 17:10 für den TSV getroffen hatte, nahm der erste Auswärtssieg der Ehlers-Sieben Konturen an. In der Folge überstanden die Gäste auch einen Zwischenspurt des MTV zum 25:27 (54.). In den Schlussminuten spielte dann eine Deckungsumstellung der Gastgeber dem TSV in die Karten. Ole Fastenau zum 32:28 und Boyke Wilkens zum 33:29 nutzten die Räume, nachdem die Eyendorfer Lajos Meisloh und Simon Bodenstab aus dem Spiel genommen hatten. „Als Eyendorf auf zwei Treffer verkürzt hatte, haben wir noch einmal gewackelt. Die Offensive Abwehr ist unseren schnellen Leuten dann aber entgegengekommen“, resümierte Ehlers.