Marie Schote bot dem BV Garrel mit ihrem Team lange Zeit die Stirn. (Björn Hake)

Mit einem kleinem Aufgebot waren die Handballerinnen des TV Oyten II zum Punkspiel der Oberliga Nordsee zum Spitzenreiter BV Garrel gefahren. Man wolle das Beste aus der Situation machen, hatte „Vampires“-Trainer Jens Dove als Motto für die schwierige Mission ausgegeben. Obwohl den Gästen beim 33:37 (18:18) am Ende die ganz große Überraschung verwehrt geblieben war, durfte die Drittliga-Reserve aus dem Landkreis Verden die Heimreise erhobenen Hauptes antreten. Im zweiten Durchgang habe man sich durch zehn schwächere Minuten um ein noch besseres Resultat gebracht, resümierte Jens Dove. „Unter dem Strich haben wir aber auch nicht gut genug verteidigt“, ergänzte der zum Saisonende scheidende Coach des TVO.

Mit Målin Ankersen, Nathalie Meinke und Sabine Peek musste Jens Dove beim Gastspiel im Oldenburger Münsterland eine komplette Rückraumreihe ersetzen. Zudem fehlten Linksaußen Jahne Wendt sowie Torfrau Theresa Beet. Mit der ungewohnten Aufstellung boten die Gäste dem Aufstiegsaspiranten von Beginn an Paroli. 6:6 stand es in Minute zwölf nach einem Treffer der jungen Linkshänderin Marie Schote. Über die Zwischenstände 10:10 (Jasmin Johannesmann/17.) und 14:14 (Nina Schnaars/23.) ging es später auch mit einem Gleichstand in die Pause.

Für die letzte Führung der Gäste zeichnete im zweiten Abschnitt Oytens 13-fache Torschützin Jasmin Johannesmann verantwortlich. Sie traf zum 26:25 (44.). Danach folgte die eingangs von Jens Dove erwähnte Schwächephase des TVO. Der BV Garrel zog auf 32:28 (50.) davon und brachte den Vier-Tore-Vorsprung am Ende auch ins Ziel. Sieben Sekunden vor dem Abpfiff setzte Nina Schnaars mit ihrem insgesamt sechsten Treffer den Schlusspunkt.

Trotz nach der achten Saisonniederlage weist Oytens Zweitvertretung mit 18:16 Zählern weiter eine positive Punktebilanz auf. Weiter geht es für die Dove-Sieben am kommenden Sonntag, 23. Februar, mit einem Heimspiel. Der VfL Oldenburg III kommt in die Pestalozzihalle. Im Hinspiel hatte Oytens zweite Mannschaft an der Hunte eine 18:25-Niederlage kassiert.