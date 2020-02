Verletzung ausgeheilt, wieder fit und schon MVP im Spiel gegen Mondorf: Badens Alessandro Blasi. (Björn Hake)

Im Vorfeld der Partie des TV Baden in der 2. Bundesliga Nord gegen den TuS Mondorf hatte Badens Coach Werner Kernebeck betont, dass ihm nicht nur die Punkte wichtig sind, die seine Volleyballer einfahren. Ihm geht es vor allem auch um die Art und Weise, wie der TVB siegt oder auch verliert. Entsprechend konnte er mit dem Umstand, dass seine Schützlinge gegen den Tabellenzweiten Lindow-Gransee verloren hatten, auch leben, nicht aber mit dem Wie. Das sollte sich nun ändern und das hat sich auch geändert. Der TV Baden siegte nicht einfach nur 3:1 (22:25; 25:22; 25:20; 25:15) beim TuS Mondorf, er überzeugte auch in spielerischer Hinsicht.

Zwischen Risiko und Ruhe

Das galt aus Sicht von Coach Werner Kernebeck sogar für Satz Nummer eins, der noch an die Gastgeber gegangen war. „Wir waren schon auf einem guten Weg, hatten gute Ansätze und waren eigentlich gut gestartet. Doch man muss auch sehen, dass Mondorf mit dem Rücken zur Wand steht und alles reingehauen hat“, schilderte Kernebeck.

Mondorf steht in der Tat als Vorletzter des Klassements unter Zugzwang, doch gegen Baden kamen sie fortan nicht mehr zum Zug. Der gute Weg des TVB wurde noch besser, ebenso die guten Ansätze. „Aufschlag, Annahme und Bumms – das können in der Liga alle. Man muss ein Gespür dafür haben, wann man druckvoll und mit einem gewissen Risiko spielt und wann man sich etwas zurücknehmen muss. Damit ist nicht gemeint, verhalten zu spielen, sondern die Ruhe und die Kontrolle zu bewahren. Das ist die große Krux in dieser Liga, die im so breiten Mittelfeld sehr ausgeglichen ist“, erklärte Coach Werner Kernebeck.

Seinen Mannen gelang genau diese Balance in den Sätzen zwei und drei. In den kniffligen Situationen hätte der TVB die richtigen Entscheidungen getroffen, mal mit etwas Risiko gespielt, dann wieder geduldig sich den Gegner zurechtgelegt. Mit dem gewonnen dritten Satz wäre die Partie dann auch entschieden gewesen. „Damit haben wir Mondorf geknackt und konnten Satz vier relativ locker runterspielen.“

Werner Kernebeck hatte damit gleich mehrere Gründe zur Freude. Zum einen war er froh, die lange Fahrt in die Ortschaft nahe Bonn hinter sich gebracht zu haben. Zudem beträgt Badens Vorsprung auf Mondorf und damit auf die Abstiegsplätze nun 13 Punkte. „Das war ein riesiger Schritt, jetzt sind wir ganz knapp vor dem Ziel. Wir brauchen noch ein, zwei Punkte, um es wasserdicht zu machen.“ Zu guter Letzt, und das ist mit das Wichtigste für den Coach, er war wieder mit dem Wie zufrieden.