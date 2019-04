Der TSV Holtum (Geest), hier mit Corinna Völker, hatte beinahe mehr mit den Bedingungen in Ritterhude zu kämpfen als mit den Kontrahentinnen. (Björn Hake)

Ritterhude. Gefühlte 35 Grad, kleine Halle, wenig Sauerstoff, lautstarke Männer: Die Damen des TSV Holtum (Geest) hatten es bei ihrer Auswärtsfahrt zur TuSG Ritterhude II nicht leicht. Dennoch verbuchten die Holtumerinnen am vorletzten Spieltag der Tischtennis-Landesliga Lüneburg einen souveränen und deutlichen 8:3-Sieg.

Und damit hatten sie selbst nicht gerechnet. „Ritterhude liegt uns eh nicht, und dann noch bei denen, dort tun wir uns eigentlich immer schwer“, betonte Corinna Völker, Holtums Nummer vier. Doch wider den Erwartungen sollten die TSV-Damen mit ihren Kontrahentinnen vergleichsweise wenig Mühe haben. Zwar stand es nach den beiden Doppeln und dem ersten Einzel 2:1 für die Gastgeberinnen, doch im Anschluss wanderten die Punkte reihenweise auf das Konto der Gäste.

Als Schlüsselspiel betitelte Corinna Völker ihr Duell mit der Ritterhuder Nummer drei Tanja Thies, dass Völker in fünf Sätzen für sich entschied und was den Zwischenstand von 2:3 bedeutete. Als weiteren Schlüssel machte Völker die Konzentration der TSV-Mannschaft aus. „Wir spielen da in einer kleinen Halle, wo nur vier Tische reinpassen. Dort ist die Luft stickig und es herrschen gefühlt 35 Grad. Zudem haben noch gleichzeitig die Männer gespielt. Die sind dann auch noch viel lauter und kommentieren jeden Ballwechsel“, schilderte Völker. Daher waren die TSV-Damen auch froh, dass die Partie ein frühes Ende fand. „Hätte das noch länger gedauert, hätte es auch noch anders ausgehen können.“

Ausgehen ist das Stichwort für den bevorstehenden Saisonabschluss: Der zweite Platz winkt noch, doch den wollen die Holtummerinnen gar nicht besetzen, da dieser zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. „Wir wollen aber nicht aufsteigen“, betont Völker. Der TSV Holtum (Geest) wäre vollkommen zufrieden, wenn am Ende Platz drei verbucht wird, auf dem er auch derzeit steht.