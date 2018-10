Mit enttäuschten Gesichtern haben die Verdener das Feld verlassen. (Björn Hake)

Verden. Im Kellerduell der Fußball-Niedersachsenliga zwischen den A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock und dem 1. FC Wunstorf setzten sich die Gäste etwas glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1 (2:1) durch. Die Platzherren warten damit weiterhin auf den ersten dreifachen Punktgewinn.

Zu Beginn hatte der JFV Verden/Brunsbrock wieder einmal Probleme, ins Spiel zu finden. Der 1. FC Wunstorf hingegen war hellwach sowie bissig und ging folgerichtig nach 19 Minuten im Anschluss an eine Standardsituation in Führung. Etwas glücklich kamen die Gastgeber zum Ausgleich, als Malte Kalski per Distanzschuss unter Mithilfe des gegnerischen Torhüters traf (26.). Kurz vor dem Pausenpfiff schlugen nochmals die Gäste zu. Nach einem Eckball konnte der JFV das 1:2 nicht verhindern (43.). In der Halbzeitpause wurde JFV-Trainer Antonino Sansone etwas lauter und nahm Umstellungen vor. Sein Team war fortan aktiver und erspielte sich Chancen. Die beste Gelegenheit verpasste Bjarne Guth, als er mit einem Schuss aus spitzem Winkel das Tor nur knapp verfehlte (61.). Antonino Sansone ärgerte sich über den schwachen Beginn seiner Mannschaft: „Wieder haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Nach dem Wechsel waren wir besser, aber 45 gute Minuten reichen in dieser Liga nicht.“