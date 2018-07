Handball

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Den Gruppensieg verpasst

Patrick Hilmes

Beim Autohaus-Cup in Sottrum ging es in der Partie ATSV Habenhausen II gegen SG Achim/Baden II nicht mehr um den Halbfinaleinzug, sondern lediglich noch um Platz eins in der Gruppe.