Sören Meier hat für die SG Achim/Baden II sechs Tore geworfen. Verloren hat der Linkshänder mit seinem Team dennoch. (Björn Hake)

Während die deutschen Handballer am Donnerstag bei der Europameisterschaft erfolgreich in die Hauptrunde gestartet sind, ist die SG Achim/Baden II zeitgleich im Landesliga-Nachholspiel gegen die SG Arbergen-Mahndorf ihrer Form hinterhergelaufen. Folgerichtig kam der von Thomas Panitz trainierte Aufsteiger in der Badener Lahofhalle zu einem 29:24 (16:13)-Erfolg. „Ich habe 17 technische Fehler und 15 Fehlwürfe notiert, mit solch einer Quote wird es schwierig“, sagte Achims Coach Florian Schacht, der mit seiner Mannschaft an diesem Sonntag beim Tabellenletzten HSG Stuhr antreten muss.

Eigentlich wolle Achims Zweitvertretung in der Hängepartie aus der Hinrunde mit einem Sieg den Kontakt zur Spitze wahren. Doch das Vorhaben misslang. Letztmals vorne lagen die Mannen von Florian Schacht beim 12:11 durch einen Treffer von Mark Wendel in Minute 21. Danach kamen die Gastgeber aus dem Tritt. Bis auf drei Tore setzten sich die Bremer bis zur Halbzeit ab. „Nach Wiederanpfiff kämpfen wir uns mehrfach auf ein Tor heran, schaffen aber nie den Ausgleich“, ließ Schacht die zweiten 30 Minuten Revue passieren. In der Schlussphase zog die SG Arbergen-Mahndorf um ihren starken Mittelmann Luke Pehling (7/1 Tore) bis auf 29:23 davon. Danach setzte Arne Zschorlich mit seinem insgesamt vierten Treffer den Schlusspunkt. Bester Werfer aufseiten der gastgebenden Spielgemeinschaft war Sören Meier. Sechs Treffer markierte der erfahrene Linkshänder.

Nach der vierten Saisonniederlage muss die SG aufpassen, dass sie nicht ins graue Mittelfeld der Tabelle abtaucht. Für eine Top-Platzierung dürfte es für die Schacht-Sieben in dieser Saison nicht mehr reichen. Am Sonntag (16 Uhr) geht es für Weserstädter nach Brinkum zum aktuellen Ligaschlusslicht HSG Stuhr. „Wir müssen uns steigern, wollen wir etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Florian Schacht. Beim 26:26 im Hinspiel hatten die Stuhrer in der Lahofhalle einen von ihren bis dato vier Punkten geholt. „Und dabei hatten wir noch Glück“, geht der Blick vom Übungsleiter der Spielgemeinschaft zurück. Zehn Sekunden vor dem Ende hatte Marico Dumke seiner Mannschaft zumindest noch einen Zähler gerettet. Beim kommenden Gegner der SG ist die missliche Lage eng mit einer Verletztenmisere verbunden. Mit Malte Hamsch (Kreuzbandverletzung) und Sebastian Beckmann (Sehnenabriss im Finger) hat Trainer Sven Engelmann zwei Langzeitverletzte zu beklagen.

Weitere Informationen

SG Achim/Baden II - SG Arbergen-Mahndorf 24:29 (13:16)

SG Achim/Baden II: Hamann, Obermeyer - Meier (6), Schirmacher (5), Jacobsen (4), Zschorlich (4), Schwittek (2), Wendel (1), Stoick (1), Meyer (1/1), Block, Wichmann, Schlebusch

Siebenmeter: SG Achim/Baden II 2/1, SG Arbergen-Mahndorf 2/1

Zeitstrafen: SG Achim/Baden II 3, SG Arbergen-Mahndorf PRÜ