Felix Wolf (r.) bekam nun den Kreispokal von Lennard Bellmer überreicht. (Björn Hake)

Bereits vor einer Wochen hatten sich Felix Wolf und Christian Zerfowski bei der 2. eFootball-Kreismeisterschaft den Turniersieg gesichert. Da der Wettbewerb online ausgetragen worden war, musste auf eine Siegerehrung verzichtet werden. Jetzt wurde der Pokal aber in Langwedel übergeben.

Felix Wolf – sein Teamkollege war verhindert – nahm die Trophäe aus den Händen von Lennard Bellmer, dem eFootball-Beauftragten des Kreisfußballverbandes Verden, entgegen. Bei dem Turnier hatte sich das Sieger-Duo, die als Team eins des SV Vorwärts Hülsen angetreten waren, souverän durchgesetzt. In allen Spielen bewiesen sie ihr Können an der Konsole – so auch im Finale. In diesem gewannen die beiden Hülser mit 7:0 gegen den TSV Bierden.