Jelena Hops gewann mit Emtinghausen gegen Brake und verlor mit ihrem Team gegen Heiligenrode. (Björn Hake)

Thedinghausen. Einen kleinen Seufzer musste Angela Wortmann dann doch ausstoßen. Der Grund: Die Trainerin des TSV Emtinghausen schrammte mit ihrem Team in der Korbball-Niedersachsenliga nur ganz knapp an einem Punktgewinn gegen den Spitzenreiter TSV Heiligenrode II vorbei. Aber der TSV durfte bei seinem Heimspieltag in Thedinghausen auch jubeln. Denn gegen den SV Brake gewann Emtinghausen.

TSV Emtinghausen - SV Brake 14:5 (6:3): Von Beginn an hat das Wortmann-Team die Begegnung bestimmt. Zwar stand es nach zehn Minuten 2:2, wenig später jedoch schon 6:2. „Nach der Pause haben wir unsere Führung dann noch weiter ausgebaut“, freute sich Wortmann. „Brake hat zwar seine Deckung noch umgestellt. Aber auch davon ließen wir uns nicht stören.“ Zwei ihrer Spielerinnen lobte Angela Wortmann besonders: Mara Schumacher für ihre fünf Körbe sowie Jana Beneke für ihre Leistung als Korbfrau.

TSV Emtinghausen - TSV Heiligenrode II 8:9 (4:6): „Zunächst war die Enttäuschung schon da, denn in diesem Spiel war für uns mehr drin“, seufzte Angela Wortmann. Den entscheidenden Korb machte der Tabellenführer fast in der letzten Sekunde. „Es war ein tolles Spiel, sehr temporeich“, beschrieb Emtinghausens Trainerin. Und vor allem war es ein Spiel, in dem ihr Team knapp ein Unentschieden verpasste. Nach der Pause kam der Tabellensechste zum 6:6 und ging anschließend in Führung. Heiligenrode antwortete wiederum mit 7:7 und 8:7. Danach traf Emtinghausen zum 8:8. Dies sollte jedoch nicht der letzte Korb der Begegnung gewesen sein.

TSV Emtinghausen: Mara Schumacher (5 Körbe), Louisa Fenken (4), Jelena Hops (3), Sarah Hahmann (3), Cara Bollhorst (3), Alina Schumacher (2), Kristin Bollhorst (2), Jana Beneke.