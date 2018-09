Erfolgreicher Auftritt in Wiesmoor: Thomas Baum, Zuspieler vom TV Baden II, sticht mit guten Pässen heraus. (Björn Hake)

Wiesmoor. Bjarne Schulz fehlte aus privaten Gründen, Simon Bischoff, Balint Bencsik und Lewin Probst gingen angeschlagen ins Spiel – die Voraussetzungen, mit denen die Volleyballer vom TV Baden II die Reise zum Oberliga-Auftaktspiel bei der TG Wiesmoor antraten, waren nicht optimal. Als der TVB dann auch noch im ersten Satz knapp den Kürzeren zog (24:26), roch es nach einem verpatzten Auftakt. Doch dagegen leistete die Reserve des Zweitligisten erfolgreich Gegenwehr: Drei gewonnene Sätze im Nachgang sorgten für einen recht souveränen 3:1-Sieg.

„Ich bin zufrieden. Wir sind ein bisschen schwer reingekommen, haben das dann aber vernünftig gemacht“, berichtete TVB-Coach Werner Kernebeck. Zu seiner Freude beobachtete er nach dem ersten Satz ein Team, welches den Aufsteiger kontrollierte und dem Gegner sein eigenes Spiel aufdrückte. „Zudem haben wir auch die nötige Ruhe gehabt“, lobte Kernebeck. Dabei nahm es der Trainer seiner Mannschaft nicht übel, am Ende des vierten Satzes (25:20) nachgelassen zu haben. „Wir wussten vorher nicht ganz genau, wo wir stehen. Schlussendlich haben wir das gut gelöst. Wir sind alle froh, das erste Spiel so absolviert zu haben. Es geht nicht nur darum, gewonnen zu haben. Sondern auch darum, wie wir gewonnen haben“, bilanzierte er. Die TG sei im Endeffekt aber auch ein Gegner gewesen, der mit der Badener Qualität geschlagen werden muss.

Nun stehen Heimspiele an

Der eigenen Erwartungshaltung wurde der TVB gerecht. Vor allem Thomas Baum verdiente sich ein Kompliment. Der Zuspieler überzeugte Kernebeck: „Er hat eine sehr gute Leistung abgerufen. Das hat Spaß gemacht, er hat die Bälle gut verteilt.“ Aufgrund seiner Angeschlagenheit ist dem von Bremen 1860 gekommenen Probst dagegen kein sonderlich schönes Debüt geglückt. Von den knapp 90 Minuten Spielzeit stand der Zugang nur rund zehn Minuten auf dem Feld. „Dann musste ich ihn runternehmen, sonst hätte ich ihm keinen Gefallen getan. Er war nicht schlecht, aber es lief nicht rund bei ihm“, beschrieb Kernebeck, der Probsts Einsatzbereitschaft jedoch für charakterstark hielt.

Am deutlichsten holte sich der TVB den zweiten Satz. Nach diesem 25:17-Sieg wurde Baden gegen einen groß gewachsenen Gegner dann durch ein 25:21 auf die Siegerstraße gebracht. Dieser dritte Durchgang war der engste, den Baden für sich entschied.

Mit diesem Erfolg geht der Oberligist nun in seine ersten beiden Heimspiele, die am 29. September ab 15 Uhr stattfinden. Dann reisen der TSV Hollern-Twielenfleth und der VSG Ammerland II in die Lahofhalle. Für den TSV ist es gleichzeitig die erste Begegnung der Saison. Der VSG sicherte sich ebenso wie Baden einen Auftakterfolg. Beim VfL Wildeshausen siegte die Regionalliga-Reserve mit 3:2. Kernebeck schätzt Ammerland II hoch ein: „Das ist ein gutes Team und ein ernstzunehmender Gegner.“ Trotz des Sieges legt der TVB-Trainer wert darauf, nicht abzuheben. In Wiesmoor gelang den Badener Volleyballern lediglich ein erfolgreicher Saisonbeginn – nicht mehr und nicht weniger. Natürlich will Kernebeck darauf aber aufbauen: „Wir gehen mit der Ambition rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Das ist auch in zwei Wochen der Fall.“ Dann dürfte der Trainer auch personell besser als in Wiesmoor aufgestellt sein. Beim Aufsteiger reichte es aber auch in suboptimaler Besetzung zum ersten Sieg der Saison.