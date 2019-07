Zeigte abermals eine starke Performance: die Morsumerin Maren Thalmann. (FR)

Maren Thalmann befindet sich weiterhin in guter Form. Die Triathletin vom LAV Verden ging kürzlich beim 16. „Gegen den Wind“-Triathlon in Sankt Peter-Ording über die olympische Distanz an den Start. Und die Morsumerin überzeugte: In ihrer Altersklasse W50 belegte sie einen starken dritten Platz.

Thalmann startete gemeinsam mit 100 Frauen und 300 Männern. „Das waren diesmal doppelt so viele wie sonst, da die Landesliga Hamburg auch am Start war“, berichtete die Athletin. Die 1500-Meter-Schwimmdistanz durch die Nordsee stellte eine große Herausforderung dar. Das lag zum einen laut Thalmann an den hohen Wellen, zum anderen an der Anzahl der Starter. „Es gab an der ersten Boje ein derartiges Gedränge. Man ist mit der Strömung gegen die Boje gedrückt worden und es gab einen richtigen Stau. Die Athleten haben sich gegenseitig immer wieder runter gedrückt. So heftig habe ich das noch nicht erlebt“, schilderte sie den Schwimmstart. Trotzdem kam die Triathletin schon nach 23:19 Minuten aus dem Wasser.

Nach einem schnellen Wechsel ging es für Thalmann auf die 40 Kilometer lange Radstrecke. Hier musste die Morsumerin besonders gegen den starken Wind ankämpfen. „Egal in welche Richtung man fährt, irgendwie fährt man immer gegen den Wind“, sagte sie. Nach 1:16:22 Stunden wechselte Thalmann sogar als Führende in ihrer Altersklasse zum Lauf.

Und auch die Laufstrecke hatte eine Besonderheit. Von den zehn Kilometern bestand ein Kilometer der Strecke aus Sandstrand. Der Rest sei zum Teil hügelig und crossig gewesen, wie Thalmann berichtete. Umso mehr war die Triathletin mit ihrer Laufzeit von 52:38 Minuten zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr war sie sogar fünf Minuten schneller. Trotzdem musste Thalmann noch zwei Athletinnen ihrer Altersklasse an sich vorbeiziehen lassen, was am Ende in einer Gesamtzeit von 2:32:20 Stunden Rang drei bedeutete.

Im Gesamtfeld der 100 startenden Frauen reichte es für Thalmann zu Platz 41. „Es hat mir richtig Spaß gemacht, wieder mit den Landesliga-Starterinnen mithalten zu können. Vor dem Start hatte ich doch noch ein bisschen Bedenken, ob mir das gelingt. Umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass ich hier einen Podiumsplatz belegen konnte“, war die Morsumerin vollends zufrieden mit ihrem Wettkampf.