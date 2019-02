Jordi Kleinschmit (links) und Kira Goetz zeigten in Weinheim eine gute Leistung. (FR)

Weinheim. Das A-Team der TSG Ars Nova war schon fast auf dem Weg nach Weinheim, als die Trainerinnen des Zweitligisten Imke Teuchert und Iris Osterkamp die Hiobsbotschaft erreichte: Tänzer Mirco Kramer konnte die Reise ins etwa 500 Kilometer entfernte Mannheim krankheitsbedingt nicht antreten. „Das war ein Schock für uns und auch für die Mannschaft“, berichtete Teuchert. Auch die Ersatztänzer Florian Steimke und Hendrik Pröhl waren nicht einsetzbar. Pröhl ist derzeit studiumsbedingt in Cambridge und Steimke hatte selbst gerade erst eine Verletzung überwunden. Die Folge: Das Team musste mit sieben Paaren an den Start gehen. Am Ende reichte es im kleinen Finale Rang sieben.

Nach einem Team-Meeting im Hotel schwor sich die Lateinformation auf das dritte Turnier der laufenden Saison ein. Die Stellprobe verlief konzentriert, die Mannschaft stellte sich gut auf die neue Fläche und die geänderte Situation im Team mit sieben Paaren ein. In der Vorrunde traten die Schützlinge von Teuchert und Osterkamp bereits gut auf, lediglich in den Bodenpirouetten gab es kleinere Wackler. „Es war uns klar, dass wir mit sieben Paaren nicht oben angreifen können, aber wir wollten dennoch eine schöne Leistung auf das Parkett bringen und das Team wollte unseren guten Zusammenhalt zeigen“, erläuterte Iris Osterkamp.

Im kleinen Finale zeigte das Team dann einen tollen Durchgang und tanzte mit voller Überzeugung, Druck nach oben und Ausstrahlung. „Als dann die Wertung aufgerufen wurde und wir realisierten, dass wir es mit nur sieben Paaren geschafft hatten, uns am B-Team aus Bremerhaven vorbeizuschieben, war die Freude natürlich riesig“, berichtete Teuchert. Trotz der positiven Stimmung rangiert das Team weiterhin auf dem letzten Platz der 2. Bundesliga Latein. Für die Tänzer stehen in dieser Saison noch zwei weitere Turniere an: Am 23. Februar geht es erneut nach Bietigheim bei Stuttgart, am 9. März tanzt das Team in der Olympiahalle in Syke.