Im letzten Jahr noch Zweiter, diesmal trotz vier Final-Teilnahmen ohne Schleife: Harm Lahde. (Björn Hake)

Lanaken. Im US-amerikanischen Tryon tummelt sich die derzeitige Elite des Reitsports und kämpft bei den Weltreiterspielen um Prestige und Medaillen. Die zukünftige Elite, zumindest die im Springen, tummelte sich hingegen im belgischen Lanaken. Dort wurden nun die Weltmeister der jungen Springpferde gesucht. Auch Harm Lahde und Alexa Stais versuchten ihr Glück, einen Titel konnten sie jedoch nicht ergattern.

Im vergangenen Jahr war Harm Lahde ganz nah dran, sich und eines seiner Pferde Weltmeister nennen zu dürfen. Mit Oak Grove’s Darshan verpasste er nur ganz knapp die goldene Schleife, nahm aber immerhin Silber mit auf die Heimreise. Ein Jahr später gelang dem Gespann Lahde/Darshan erneut die WM-Qualifikation. Doch nun bei den siebenjährigen Pferden konnten beide nicht an das Ergebnisse von 2017 anknüpfen. Diesmal mussten sie sich mit Platz 28 im Finale begnügen. Doch damit hatte Harm Lahde schon gerechnet, und damit war er dennoch sehr zufrieden. „Ich hatte schon damit gerechnet, dass es nicht erneut so laufen würde. Es muss bei einer WM halt alles passen, um ganz vorne zu landen. Dennoch bin ich wirklich sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist.“

Mit „alles“ spielte Harm Lahde auf seine anderen Eisen im Feuer an. Mit insgesamt sechs Pferden startete er in Lanaken, mit vier von ihnen erreichte er das jeweilige Finale. Besonders überrascht war er von seiner fünfjährigen Nachwuchshoffnung Oak Grove’s I'm the one. Gleich mit dem ersten Versuch hatte er sich mit dem Niederländischen Warmblut für die WM qualifiziert. „Da er ein Ausländer ist, durfte ich mit ihm auch nur an einer Qualifikationsprüfung teilnehmen. Dementsprechend wenig Erfahrung hatten wir zusammen, und mit fünf Jahren ist er ja auch noch sehr grün“, betonte Harm Lahde. Doch genau mit diesem Pferd verbuchte der Varster Reiter sein bestes Ergebnis bei der diesjährigen WM: Platz 14 nach einem fehlerfreien Ritt im ersten Final-Umlauf und einem Abwurf im Stechen.

Mit dem Einzug ins Finale hatte Harm Lahde zusammen mit I'm the one auch schon eine große Drucksituation überstanden. „Er ist bereits ein gekörter Hengst. Durch das Finale sind wir einer Beurteilung im Turnierparcours, bei dem ihm auch die Körung aberkannt hätte werden können, aus dem Weg gegangen“, erzählte Lahde. Dementsprechend stolz war er auch: „Damit hatte ich nicht gerechnet, auch nicht, weil es für die fünfjährigen das erste Turnier mit Übernachtung war – neue Umgebung, neuer Stall, neuer Stallnachbar. Das alles ist für Hengste nicht so einfach“, erklärte er.

Zu viele Abwürfe

Sein zweites fünfjähriges Pferd in Lanaken war Oak Grove’s Cedrus, mit dem Lahde ebenfalls das Finale erreichte, dort aber mit Rang 48 vorlieb nehmen musste. Ähnlich erfolgreich wie mit I'm the one verliefen die Ritte durch die Parcours mit Oak Grove’s Che bei den Sechsjährigen. Auch mit dem Oldenburger Hengst verbuchte Lahde Rang 14. Nach einem fehlerfreien ersten Umlauf leisteten sich beide zwei Abwürfe.

Die Abwürfe in Lanaken wurden auch Alexa Stais zum Verhängnis. Die südafrikanische Bereiterin von Hilmar Meyer konnte sich für kein Finale qualifizieren. Der positiven Beurteilung von Hilmar Meyer tat das aber kein Abbruch. „Mit Dynamit Nobel KW hat sie in diesem Jahr bereits 14 internationale Siege geholt und ist damit die Nummer eins der Siebenjährigen, da darf dann auch mal ein Fehler passieren“, urteilte der Morsumer. Einer dieser Fehler kostete sie den Sieg mit Dynamit Nobel KW in der Trostrunde, die schnellste Zeit verbuchte das Gespann. Zudem war Alexa Stais mit dem sechsjährigen Carl-Heinz B in Lanakwen dabei, doch mehr als Rang 45 sollte mit dem Oldenburger Wallach nicht herausspringen. Mit No Limit van Thornesele musste sie in der Trostrunde aufgeben. „Er ist noch sehr grün, ihn haben wir über Südafrika laufen lassen, die anderen beiden haben sich in Warendorf qualifiziert. Und das muss man ja auch erst mal schaffen“, zog Meyer ein positives Resümee.

Und das galt auch für Harm Lahde: „Auch wenn es nicht so gut wie letztes Jahr lief, ich bin sehr zufrieden. Meine Pferde sind sehr gut gesprungen und wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg mit denen sind, die nachkommen.“