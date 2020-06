Der Moment der Erlösung: Dennis Diekmeier jubelt in der Partie beim SV Wehen Wiesbaden über sein erstes Profitor, das zugleich der Siegtreffer war. (Ronald Wittek/dpa)

Es muss schon etwas Außergewöhnliches passiert sein, wenn eine Zweitliga-Partie ein Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zumindest etwas in den Schatten stellt. Schließlich stand an jenem 26. Mai im Signal Iduna Park das von vielen als vorentscheidend titulierte Duell um die Meisterschaft zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München an. Zeitgleich lief eine Klasse tiefer aber noch eine andere Partie, die auf den ersten Blick nicht so klangvoll erschien: SV Wehen Wiesbaden gegen SV Sandhausen. Der Tabellen-17. empfing den 14. – Abstiegskampf pur, beide Teams trennten nur zwei Punkte. Entsprechend stand für beide viel auf dem Spiel. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang den Sandhäusern der 1:0-Siegtreffer. Doch es war nicht irgendwer, der getroffen hatte. Der Achimer Dennis Diekmeier erzielte sein allererstes Profitor.

173 Bundesliga-Spiele für den Hamburger SV, 30 Partien für den 1. FC Nürnberg im Oberhaus, 59 Zweitliga-Spiele, 15 Partien in der 3. Liga, sechs Relegationsspiele sowie zehn Begegnungen im DFB-Pokal – das sind vor der Partie gegen Wehen Wiesbaden insgesamt 293 Profispiele, die Dennis Diekmeier absolviert hat. Eine stattliche Zahl, vor allem die über 200 Bundesliga-Partien weisen darauf hin, dass der Rechtsverteidiger bisher eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Doch in all den Partien gelang es Diekmeier nicht, das Tor zu treffen. Dabei war der 30-Jährige mehrmals kurz davor. Doch entweder stand er vorher im Abseits oder zwang den gegnerischen Torhüter zu einer Glanzparade. Das Tor war wie verhext. Es schien, als bliebe er in dieser Sache unvollständig. Und dann kam sie immer wieder, diese eine Frage, die der Kapitän der Sandhäuser wahrscheinlich nicht mehr hören konnte: Wann schießt Dennis Diekmeier sein erstes Profitor?

Diese Frage kann er nun getrost beiseite schieben. Als im Spiel gegen Wehen Wiesbaden der Ball in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in den Strafraum flog, leitete Aleksandr Zhirov den Ball mit seinem Kopf in den Fünfmeterraum weiter. Und wer stand dort frei, weil er sich im Stile eines Stürmers im Rücken der Abwehr davongeschlichen hatte? Richtig, Dennis Diekmeier. Der SVS-Kapitän köpfte die Kugel ins Tor und wurde anschließend von seinen Mannschaftskollegen gebührend gefeiert. „Das erste Profitor hat sich natürlich geil angefühlt“, sagt Diekmeier lachend. „Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich am Ende einfach riesig gefreut habe, dass wir gewonnen haben. Dass das noch der Siegtreffer war, war natürlich überragend für mich.“ Kein Wunder, beendete die Elf von Trainer Uwe Koschinat doch ihre Sieglos-Serie von acht Spielen. Gleichzeitig baute der SVS den Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf vier Punkte aus. Nach dem Spiel war das Echo vor allem in den sozialen Medien groß. Diekmeier wurde für sein erstes Profitor gefeiert und erhielt unzählige Nachrichten. Teilweise wurde er sogar als „Fußballgott“ tituliert. Auch sein Ex-Verein – der Hamburger SV – gratulierte dem Abwehrspieler. Vom Unvollständigen zum „Fußballgott“, so schnell geht es dann manchmal. Nicht auszudenken, was im Stadion los gewesen wäre, wenn das Tor vor vollem Publikum gefallen wäre.

Dennis Diekmeier kommt gebürtig aus Thedinghausen und ist in Achim aufgewachsen. In der Jugend spielte er von 1995 bis 2001 bei seinem Heimatverein TSV Bierden sowie von 2001 bis 2003 beim TSV Verden. Anschließend wechselte Diekmeier in die Jugend des SV Werder Bremen. Dort spielte er in der U17, U19 und in der zweiten Mannschaft. In der U19 schoss er in 51 Spielen sogar zehn Tore. Damals startete Diekmeier aber noch ganz vorne, bevor er ins rechte Mittelfeld und dann zum Rechtsverteidiger umgeschult wurde. Bei den Werder-Amateuren war Diekmeier in der 3. Liga und der Regionalliga aktiv. Im Januar 2009 folgte dann der nächste Schritt: Diekmeier wechselte zum 1. FC Nürnberg in die zweite Bundesliga. Am Ende der Saison stand der Aufstieg in die Bundesliga. Dort landete er mit den Nürnbergern zwei Saisons in Folge auf dem Relegationsplatz. Beide Male rettete sich der FCN darüber in der Liga – 2009 gegen Energie Cottbus und 2010 gegen den FC Augsburg. Gegen Cottbus kam der Rechtsverteidiger in beiden Spielen zum Einsatz, gegen Augsburg wurde er dagegen nicht berücksichtigt.

Am letzten Spieltag tritt Dennis Diekmeier mit Sandhausen bei seinem ehemaligen Verein – dem Hamburger SV – an. Es könnte ein brisantes Duell werden. (imago)

Zur Saison 2010/2011 schloss sich Diekmeier dem Hamburger SV an – und das für immerhin 2,2 Millionen Euro Ablöse für einen damals 20-Jährigen. Beim HSV stand fortan Abstiegskampf auf dem Programm. Lediglich in Diekmeiers erster und dritter Saison landeten die Rothosen mit Platz sieben und acht in der oberen Tabellenhälfte. In den Saisons 2013/2014 und 2014/2015 rettete sich der HSV jeweils in der Relegation – 2014 gegen die SpVgg Greuther Fürth, 2015 in einem wahren Drama gegen den Karlsruher SC. In allen vier Partien kam Diekmeier zum Einsatz. Sein Ende beim HSV sollte aber ein trauriges werden. In der Saison 2017/2018 erwischte es den einstigen Bundesliga-Dino: Trotz eines Siegs am letzten Spieltag stieg der Hamburger SV zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ab – und Diekmeier eigentlich auch. Doch es sollte anders kommen. Der Vertrag mit dem Abwehrspieler lief aus und wurde nicht verlängert. Diekmeier war fortan vereinslos.

Im Januar 2019 versuchte es der Achimer noch einmal im Profifußball. Der Zweitligist SV Sandhausen verpflichtete den Rechtsverteidiger, der bald zum Vize-Kapitän wurde und später zum Kapitän aufstieg. Von Hamburg nach Sandhausen, von einer Metropole in die Provinz. Für manch einen wäre das ein Kulturschock. Nicht für Diekmeier. „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damit überhaupt kein Problem habe. Ich fühle mich super wohl hier. Man kann natürlich Sandhausen und Hamburg nicht vergleichen. Hamburg ist eine Millionenstadt, Sandhausen ist ein Dorf mit knapp 15 000 Einwohnern. Meine Familie und ich wohnen gerne hier“, betont der 30-Jährige. Als Diekmeier noch in Hamburg spielte, war er schnell in seiner Heimatstadt Achim. Von Sandhausen aus ist das nun nicht mehr so einfach, liegen zwischen den beiden Orten doch über 500 Kilometer. „Das ist natürlich schwieriger geworden, weil es ein paar Kilometer mehr sind“, sagt er. „Ich habe ja auch vier Kinder. Daher kommen meine Eltern eher hierhin. Aber ich versuche trotzdem immer noch mal, nach Achim zu kommen.“ Was seinen Heimatverein – den TSV Bierden – angeht, ist Diekmeier immer auf dem neuesten Stand. „Meine Eltern wohnen noch in Achim und mein Vater guckt oft bei Bierden zu. Deswegen erzählt er mir auch, wie es da aussieht“, berichtet der Routinier, der bei den Sandhäusern einen Vertrag bis 2022 hat.

2013 war der Hamburger SV im Etelser Schlosspark für ein Freundschaftsspiel zu Gast. Bei dem Fußballfest fehlte Dennis Diekmeier, der damals noch für den HSV spielte. (Björn Hake)

Im August 2013 empfing der TSV Etelsen den Hamburger SV zu einem Freundschaftsspiel. Der Schlosspark war mit 4000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt. Für Diekmeier wäre es eine Rückkehr in die Heimat gewesen. Doch der damalige HSV-Coach Thorsten Fink verzichtete auf seine besten Spieler. „Das weiß ich noch ganz genau“, erinnert sich Diekmeier. „Es war mit Thorsten Fink abgesprochen. Wir hatten vorher ein hartes Spiel und spielten kurz danach schon wieder. Die Stammspieler sollten geschont werden. Das war am Ende natürlich schade, aber okay für mich.“ Auch ohne Diekmeier war es ein Fußballfest, bei dem sich die Etelser mehr als achtbar aus der Affäre zogen und dem damaligen Bundesligisten lediglich mit 0:2 unterlagen.

Am letzten Spieltag der laufenden Saison, der am 28. Juni über die Bühne gehen soll, steht für Dennis Diekmeier ein brisantes Duell an. Der Rechtsverteidiger tritt mit dem SV Sandhausen bei seinem ehemaligen Verein – dem Hamburger SV – an. Ob es im Kopf eine Rolle spielt, dass man dem Ex-Verein den Aufstieg in die Bundesliga versauen könnte? „Das höre ich schon oft von meinen Kumpels aus der Hamburger Gegend. Da hieß es damals schon, bevor ich mein erstes Profitor gemacht habe, dass ich das Tor mache und Hamburg nicht aufsteigt und was dann wohl los wäre“, erzählt Diekmeier lachend. „Aber ich hoffe, dass wir bis dahin die Klasse gesichert haben und Hamburg aufgestiegen ist, sodass wir dann ein schönes Spiel haben und am Ende zusammen feiern können.“ Nicht auszudenken, was wirklich passiert, sollte Dennis Diekmeier sein zweites Profitor gegen seinen Ex-Verein gelingen, das diesem den Aufstieg kostet…