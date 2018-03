Von Achim/Baden zur SG VTB/Altjührden: Dennis Summa. (HAKE)

Achim. Dennis Summa trägt in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der SG Achim/Baden. Der Rückraumspieler des Handball-Oberligisten teilte am Donnerstagvormittag mit, dass er nach der laufenden Spielzeit zur SG VTB/Altjührden wechselt. Das Team aus Friesland steht aktuell auf dem ersten Platz der Nordsee-Liga und peilt den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga an. Sechs Spieltage vor Saisonende hat das Team um Spielertrainer Ivo Warnecke vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten HSG Barnstorf/Diepholz.

„Es ist ja kein Geheimnis, dass ich in den vergangenen Jahren schon Angebote aus höheren Ligen hatte und auch Varel dabei war“, sagte Dennis Summa im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, den Wechsel anzugehen. „Doch ausschlaggebend ist nur das Sportliche“, meinte der Rechtshänder. Demnächst beende er in Bremen sein Bachelor-Studium und wolle dann seinen Master in Oldenburg machen. Sein künftiger Wohnort und die neue sportliche Heimat liegen somit nur rund 30 Kilometer auseinander. „Das Gesamtpaket passt daher“, sagte Summa. „Zudem möchte ich ganz gerne noch einmal höherklassig spielen. Die vier Jahre in Achim waren aber eine tolle Zeit.“ Und Dennis Summa hat noch einen Wunsch: In dieser Saison hat er nur die beiden ersten Spiele für die Sieben von SG-Trainer Tobias Naumann absolviert. Seitdem muss er mit einer Schulterverletzung pausieren. „Es ist mein großer Wunsch, dass ich mich noch mit einem Spiel verabschieden kann. Dafür arbeite ich täglich auch genug.“

Naumann bedauert Abgang

Durch Summas langwierige Verletzung weiß Naumann schon jetzt, wie es ist, ohne einen seiner Leistungsträger auskommen zu müssen. Das sei jedoch nur ein minimaler Trost, gesteht Naumann, der in der neuen Saison nur sehr ungern auf die Dienste von Summa verzichtet. „Wir hätten ihn gerne behalten. Aber Dennis hat da auch immer mit offenen Karten gespielt. Über seine Qualitäten als Handballer muss man nicht viel sagen. Zudem ist Dennis auch menschlich top“, lobte der SG-Trainer. „In dieser Saison füllen wir die Lücke durch das Kollektiv.“

Das solle nach dem Abgang des Leistungsträgers anders sein. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz laufe bereits, erklärte Naumann. In Varel freut man sich indes schon auf Dennis Summa. „Mir gefallen die handballerischen Qualitäten von Dennis sehr. Er ist ein sehr effektiver Spieler“, meinte VTB-Trainer Ivo Warnecke im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass Summa fast die gesamte Serie mit seiner Schulterverletzung aussetzen musste, habe er zwar im Hinterkopf, sagte Warnecke, er sei sich aber sicher, dass der Noch-Achimer zur neuen Spielzeit wieder topfit ist.