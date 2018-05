Neun Jahre lang führte Thomas Panitz beim TSV Daverden die Geschicke. (FOCKE STRANGMANN)

Das Ende einer Ära. Dieser Satz ist einfach dahergesagt, doch im Falle der Zusammenarbeit zwischen Thomas Panitz und dem TSV Daverden könnte diese Floskel kaum besser passen. Denn nach neun Jahren gibt der Trainer seinen Posten bei den Grün-Weißen ab. In seinem letzten Spiel kann Panitz in Sachen Tabellenplatz nichts mehr passieren. Daverden wird die Saison 2017/2018 in der Handball-Landesliga auf dem vierten Rang beenden. Dennoch verfolgt Panitz mit seinem baldigen Ex-Team ein klares Ziel. Das Saisonfinale gegen die HSG Stuhr (Anpfiff: Sonnabend, 18 Uhr) soll mit aller Macht gewonnen werden. Zumal der TSV die Partie zu Hause austrägt.

Obwohl Panitz fast eine Dekade Coach bei dem Klub aus dem Flecken Langwedel gewesen ist, gehe er sein letztes Spiel an wie jedes andere auch. "Ich gehe da ganz unbedarft ran. Ich lasse alles auf mich zukommen und mich überraschen, was zu meinem Abschied passiert", sagt der Trainer, der in der neuen Saison bei der SG Arbergen-Mahndorf an der Linie stehen wird. Seine Jahre in Daverden waren von vielen Erfolgen geprägt. Dazu gehört zum Beispiel der Wiederaufstieg in die Verbandsliga im Jahr 2016. Genauso erlebte Panitz mit seinem Team aber auch Enttäuschungen. Seht gut in Erinnerung ist da noch der Verbandsliga-Abstieg in der Vorsaison. Sportlich hatte der TSV den Klassenerhalt eigentlich geschafft, musste aufgrund der gleitenden Skala aber doch in die Landesliga.

Und in dieser Klasse spielte die Panitz-Sieben eine gute Rolle. Lange Zeit durften Panitz und Co. von einer erneuten Verbandsliga-Rückkehr träumen. Doch insgesamt war der Kader wohl zu klein, um mit den Topteams VfL Fredenbeck III, SG Achim/Baden II und VfL Horneburg dauerhaft konkurrieren zu können. "Wenn wir nicht unser Verletzungspech gehabt hätten, wäre sicher mehr möglich gewesen", sagt Panitz. "Aber hätte, wenn und aber zählt nun einmal nicht. Jetzt wollen wir zum Abschluss gegen Stuhr aber noch einmal gewinnen." Einfach werde dies jedoch nicht. Panitz: "Die HSG ist ein unangenehmer Gegner."

Angenehm sei dagegen die letzte Trainingswoche mit seinem Team gewesen, versichert Panitz:" Nach neun Jahren durften die Spieler entscheiden, was wir im Training machen." Und dabei zeigte sich noch einmal, dass der Coach in der langen Zeit vieles richtig gemacht hat. "Im Grunde wollten die Jungs das machen, was wir im Training immer wieder gemacht haben", erzählt Panitz schmunzelnd.