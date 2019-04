Landesliga Frauen: Die Rechnung ist ganz einfach: Holt der TV Oyten III aus seinen beiden Nachholspielen an diesen Sonnabend gegen den VfL Stade II und am kommenden Mittwoch gegen den SV Werder Bremen III optimale 4:0 Punkte, dann darf die Truppe von Interimstrainierin Merle Blumenthal weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Gehen die Zähler in einem der beiden Heimspiele allerdings an den jeweiligen Gegner, dann findet sich Oytens Drittvertretung in der kommenden Saison voraussichtlich in der Landesklasse wieder. Mit dem Thema Abstieg will sich Merle Blumenthal allerdings erst dann beschäftigen, wenn es soweit sein sollte. Rechnerisch dürfe man den TV Oyten III noch nicht abschreiben, betont Blumenthal. Mit dem VfL Stade II kommt ein Team in die Pestalozzihalle, das ebenfalls noch um den Klassenerhalt zittert. Zwei Zähler hat die Sieben von Coach Daniel Fehse aktuell mehr auf dem Konto als der Drittletzte TSV Bremervörde. Zuletzt kassierten die Gäste um ihre Haupttorschützin Lara Klintworth (87 Tore in 19 Spielen) in eigener Halle ein 13:31 gegen den SV Werder Bremen III.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Oyten