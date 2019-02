Achims Routinier Arne Zschorlich (am Ball) muss sich mehr denn je mit dem Abstieg aus der Verbandsliga anfreuden. (Björn Hake)

Achim. Mit dem ersten Saisonsieg den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze auf fünf Punkte verringern. Mit diesem Vorhaben waren die Verbandsliga-Handballer der SG Achim/Baden II am Freitag in das Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck II gegangen. Soweit die Theorie. Die Praxis sah anders aus. Mit 28:21 (15:9) behielten die Gäste in der Lahofhalle die Oberhand. Nach der zwölften Niederlage im 14. Spiel ist die Hoffnung beim Team von der Weser auf eine weitere Spielzeit in der Verbandsliga auf ein Minimum gesunken. Neun Zähler beträgt der Abstand zum rettenden Ufer inzwischen für die Sieben von Trainer Florian Schacht.

Der Plan sei ein anderer gewesen, betonte Schacht. Man sei wieder im Angriff gescheitert. Eine Mischung aus Pech und Unvermögen habe seine Sieben in der Offensive geboten. Florian Schacht: „Wir leisten uns 23 Fehlwürfe, damit kann man nicht gewinnen.“ Über den Klassenerhalt brauche man sich nun keine Gedanken mehr zu machen, gibt sich der 40-Jährige realistisch. Jeder könne die Tabelle lesen. „Die jungen Leute sollen nun viel spielen und Erfahrungen auf Verbandsliga-Ebene sammeln“, nennt der Coach die Ziele für die kommenden Spiele. Ob er das Traineramt über die Saison hinaus ausüben wird, lässt Schacht offen. Anfang März werde er sich mit Cord Katz zusammensetzen, erklärte er.

Tjark Meyer hatte im ersten Heimspiel des Jahres das 1:0 für den Aufsteiger erzielt. Es sollte die einzige Führung für den Tabellenletzten bleiben. Beim 2:2 durch Mark Wendel stand es noch einmal unentschieden, dann wurde die Partie vom VfL bestimmt. Die Gäste setzten sich mit einem 5:0-Lauf auf 7:2 ab. In Durchgang zwei betrug der Vorsprung des VfL beim 23:14 (49.) erstmals neun Tore. Insbesondere Fredenbecks zwölffacher Torschütze Lukas Kraeft war nicht zu halten. Die Treffer des Linksaußen seien zumeist nach dem gleichen Schema gefallen, schilderte Florian Schacht. „Fredenbeck hat von rechts abgeräumt und Kraeft hat dann von Außen getroffen.“ Weiter geht es für Achims Zweite bereits am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) mit dem Nachholspiel beim ATSV Habenhausen II.