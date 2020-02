Nur ein Sieg in fünf Spielen – den Auftakt ins neue Jahr hätte man sich im Lager des TSV Daverden anders gewünscht. „15 Punkte werden nicht zum Klassenerhalt reichen“, nimmt Ingo Ehlers seine Sieben so auch vor dem Heimspiel gegen den MTV Eyendorf in die Pflicht. Nach der Pleite beim ATSV Habenhausen II (27:31) hatte der Coach seiner Crew einen „Arroganzanfall“ vorgeworfen. Inzwischen ist der Ärger verflogen. Man müsse auf sich gucken und im gebundenen Spiel gefährlicher werden, spricht der 46-Jährhge ein Manko der vergangenen Wochen an. Sein Debüt im Verbandsligateam wird bei den Grün-Weißen Linkshänder Lennat Fettin geben. Für die Reserve des TSV hat der ehemalige Verdener in der Landesklasse bisher 82 Treffer in elf Spielen markiert. Da auch Jonah Klimach nach auskurierter Handverletzung in den Kader zurückkehrt, steht auf der Ausfallliste nur noch Simon Bodenstab. Bodenstab, dem Kontakte zum TvdH Oldenburg und TV Neerstedt nachgesagt werden, soll Anfang März wieder einsteigen.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Langwedel