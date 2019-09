Oberliga Nordsee Frauen: Der im zweiten Jahr von Jens Dove trainierte TV Oyten II darf sein erstes Saisonspiel vor eigenem Anhang austragen. Die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn ist in der Pestalozzihalle zu Gast. Am Ende der vorigen Spielzeit hatten beide Teams auf Platz sieben und acht der Tabelle jeweils 32:20 Zähler auf dem Konto. Auch in diesem Jahr sieht Jens Dove seine Crew und den Kontrahenten aus dem Ammerland, bei dem die ehemalige Oytenerin Miriam Thamm im Kader steht, auf Augenhöhe. Er erwarte eine enge Partie, sagt der Fredenbecker. Im Vorjahr konnten die „Vampires“ beide Vergleiche für sich entscheiden. In Oyten gab es ein deutliches 33:19. Insgesamt 25 Tore sind damals auf das Konto von Nina Schnaars, Jasmin Johannesmann, Susanne Tauke und Målin Ankersen gegangen. Das torgefährliche Quartett wird auch an diesem Sonnabend für die Drittliga-Reserve auflaufen. Fehlen werden Sabine Peek, Mareen Köster, Julia Buschmann und Michelle Engelhardt. „Alle sind privat verhindert“, erläutert Jens Dove.

Anpfiff: Sonnabend um 18 Uhr in Oyten