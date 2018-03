Werner Kernebeck signalisiert bereits, dass er die Badener Oberliga-Truppe auch in der nächsten Saison coachen will. Die Entscheidung fällt aber auch die Mannschaft. (Hake)

Lachendorf. "Als Aufsteiger kann sich das wohl sehen lassen." So lautet der Kommentar von Werner Kernebeck zum vierten Rang, den seine Truppe, der TV Baden II, zum Abschluss der Saison in der Volleyball-Oberliga 2 belegt. Am letzten Spieltag sicherten die Badener diesen Platz mit einem glatten 3:0 (25:10, 25:13 29:27)-Erfolg bei der SG Lachendorf/Eschede.

Die Partie in Lachendorf war schnell beendet, die ersten beiden Sätze "waren wie aus einem Guss", beschrieb Kernebeck. Satz Nummer drei verlief dann aber deutlich ausgeglichener. "Die Spannung viel etwas ab, was ja ganz normal ist. Aber wir haben das erreicht, was wir erreichen wollen, einen 3:0-Sieg. Daher bin ich auch sehr zufrieden", resümierte Badens Coach.

Gleiches gilt auch für die gesamte Saison des Aufsteigers, auch wenn sie laut des Trainers auch ein Platz weiter oben hätte enden können. "Aber Platz eins und zwei waren nicht drin, das hat man nochmals bei unserem letzten Heimspieltag gesehen, die waren einfach stärker." Die, das sind der mit Abstand frischgebackene Meister MTV Gifhorn und der mit Abstand frischgebackene Vizemeister SG STV/MTV Salzgitter. Beide siegten am vorletzten Spieltag beim TVB II souverän.

Der Coach und seine Mannen machen nun vier bis fünf Wochen Pause und setzen sich dann zusammen und reden über "das Vergangene und die Zukunft". Erst dann werden personelle Entscheidungen fallen, "aber das Bewegung drin sein wird, davon gehe ich aus". Eins stellte Werner Kernebeck aber schon mal klar: "Ich habe Bock, mit den Jungs weiterzumachen."