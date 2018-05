Drei Jahre lang hat Karsten Krone mit der SG Achim/Baden II auf den Aufstieg hingearbeitet. Jetzt hat er das Ziel erreicht. (Björn Hake)

Baden. Bei dem einen oder anderen Handballer der SG Achim/Baden II dürften die Szenen, die sich am 27. Mai 2017 in Hoykenkamp abgespielt haben, noch präsent gewesen sein. An jenem Tag erlebte das Team eine bittere Enttäuschung. Die SG verspielte im Rückspiel der Aufstiegsrelegation einen Sieben-Tore-Vorsprung aus dem ersten Vergleich mit der TS Hoykenkamp. SG-Trainer Karsten Krone und Co. verpassten den Gang in die Verbandsliga. Doch seit Freitag sind die Szenen aus der Vorsaison aus dem Gedächtnis gelöscht. Die Krone-Crew hat mit einem 30:20 (13:9)-Sieg gegen den TV Sottrum die Rückkehr in die Verbandsliga perfekt gemacht. Nun hat die SG am letzten Spieltag noch die Chance, sich im Duell mit dem VfL Fredenbeck III die Meisterschaft in der Landesliga zu sichern.

"Der Titel ist für uns bislang aber zweitrangig gewesen", sagte Krone, nachdem die einseitige Partie in der Lahofhalle beendet war. "Priorität hatte der Aufstieg. Wobei wir uns mit solchen Aussagen lange Zeit zurückgehalten haben." Auf die Rückkehr in die Verbandsliga musste der Verein lange warten. Letztmals war die SG Achim/Baden II in der Saison 2012/2013 dort unterwegs. Nach dem Abstieg spielte die SG oben in der Landesliga mit, scheiterte aber stets mehr oder weniger knapp am Aufstieg.

Ein Mann, der die Zeit in der Landesliga miterlebt hat, ist Florian Schacht. Der Routinier hatte immer wieder mit einem Rücktritt geliebäugelt. Karsten Krone, der seit nunmehr drei Jahren die Oberliga-Reserve coacht, konnte den Rückraumspieler immer wieder vom Weitermachen überzeugen. "Ich habe ihn gebraucht, damit wir unser Ziel erreichen. Er hat im Grunde drei Jahre länger gespielt, als er wollte", meinte Krone.

Auch vor einem Jahr wollte Schacht aufhören. Die Erlebnisse aus der Relegation gegen Hoykenkamp stimmten ihn aber noch einmal um. "So wollte ich einfach nicht aufhören", sagte Schacht als frischgebackener Aufsteiger. Jetzt solle aber Schluss sein. Ein kleines Hintertürchen hält sich der Routinier aber doch offen. "Wenn Karsten Not am Mann hat, helfe ich gerne aus."

Exakt den gleichen Satz sagte auch Daniel Hoppe. Der erfahrene Rückraumspieler verlässt den Stammkader ebenfalls. "Beruflich und familiär bin ich zu sehr eingebunden. Für die Landesliga ging das alles noch. Aber die Verbandsliga ist da noch ein anderer Schnack", sagte Hoppe. Neben Schacht und Hoppe verlassen mit Tim Borm und Benjamin Janssens zwei weitere erfahrene Spieler das Team (wir berichteten). Daher steht nun ein kleiner Umbruch an. "Jetzt wissen wir aber, in welcher Liga wir künftig spielen. So ist es einfacher mit Leuten zu sprechen", sagte Krone. Mit Arne Zschorlich, Sören Meier und Marico Dumke (wir berichteten) stehen bereits drei Zugänge fest. "Zudem wollen wir auf junge Spieler aus dem Verein setzen", sagte Krone.

Doch nicht nur die SG Achim/Baden II verlässt die Landesliga. Das trifft auch auf den TV Sottrum zu. Wobei es für den Wiesteklub nach unten in die Landesklasse geht. Daran ist nach der Niederlage im Lahof nicht mehr zu rütteln. Andreas Pott, der vor kurzer Zeit das Traineramt von Norbert Kühnlein übernommen hatte, meinte, dass sein Team von der SG eine Lehrstunde erhalten habe. Mit dem Abstieg habe man sich bereits vor der Partie abgefunden. "Der war ja schon fast klar, als ich hier übernommen habe", meinte Pott. "Aber die Jungs ziehen mit. Wir wollen eine gute Vorbereitung auf die Landesklasse absolvieren, dann werden wir auch wieder mehr Spaß haben."

Während Andreas Pott mit Optimismus in die Zukunft blickte, spielte sich auf der anderen Seite der Lahofhalle eine andere Szenerie ab. Denn dort nahm die Aufstiegsfeier der Krone-Crew allmählich Fahrt auf – und sie dürfte auch noch einige Stunden angedauert haben.