Die Vorfreude auf die kommende Saison ist Gerd Buttgereit anzusehen und auch anzumerken. (Karsten Klama)

Gerd Buttgereit: Nein, das war das einzige Spiel, bei dem ich nicht dabei war.

Wenn ich ehrlich bin, da war ich auf Mallorca. Als ich den Zwischenstand vom 4:1 bekam, habe ich mir erst mal ein Pils bestellt. In dem Moment waren die Voraussetzungen geschaffen, dass es in die richtige Richtung geht. Nach dem 4:4 war ich enttäuscht, wie alle anderen auch. Aber der Abstieg wurde nicht in dem einen Spiel entschieden, sondern in der Hinrunde. Dann hat man sich wieder die Chance durch eine tolle Rückrunde erarbeitet. Aber wenn man so ein Spiel hergibt, muss man auch ehrlich sagen, dass man es doch nicht wirklich verdient hat, weil doch etwas gefehlt hat.

Nein, auch wenn alles schlecht läuft, ich sehe immer etwas Positives. Sonst würde ich wahrscheinlich irgendwo heulend in der Ecke liegen. Das ist im Sport so, die Minimalchance, die dann noch da war, die redet man sich dann auch ein Stück weit ein. Ich habe trotzdem eine Top-Motivation, mit Etelsen nun die Bezirksliga anzugehen.

Nein, das gibt es für mich nicht. Ich hätte mich gefreut, wenn es die Landesliga gewesen wäre, aber ich freue mich jetzt auch, mit der Mannschaft ein Ziel zu setzen. Und meiner Meinung nach muss das in Etelsen der Aufstieg sein. Ob man das realisiert, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle, aber die Qualität hat die Mannschaft.

Der Verein ist sicherlich auch daran interessiert (schmunzelt). Der Verein ist von den handelnden Personen her weiterhin auf Landesliga ausgerichtet. Es liegt jetzt an der sportlichen Leitung und dem Team, in der Bezirksliga die Ausrufezeichen zu setzen, wie es beispielsweise Verden gemacht hat. Das muss man als Vorbild nehmen.

Nein, die vom Verein nicht. Aber wenn man vom Landesliga-Kader 17 Spieler hält, dann noch ein paar Zugänge holt wie Robert Littmann, wie Kevin Bähr, wie Tino Heimbruch, dann sage ich als Trainer: Wir müssen oben mitspielen. Und für mich ist oben nicht Platz drei, Platz zwei, für mich ist oben Platz eins.

Ich finde ja. Schon in der Landesliga hatte man in Etelsen einen hohen Zuschauerschnitt. Die Derbys gegen Langwedel, Ottersberg, Oyten, Bassen oder auch VSK – sie alle werden ihre Brisanz haben. Für mich kommt noch die TSG Wörpedorf dazu, da ich in Grasberg wohne. Ich glaube auch nicht an einen großen Abfall in den Zuschauerzahlen – eher im Gegenteil.

Die Mentalität der Truppe ist sehr stark. Die, die bleiben, haben gesagt: Wir sind abgestiegen, es ist leicht, jetzt woanders hinzugehen, wir haben diese Saison mit verkorkst und wollen dafür sorgen, dass es wieder nach oben geht. Gepaart mit den Zugängen führt das dazu, dass wir eine gestandene Mannschaft haben.

Mein Anliegen war, die ganze Truppe zusammenzuhalten. Das war nicht ganz möglich, Spieler wie Yannik Funck oder Nicolai Gräpler haben sich halt anders entschieden. Ich denke, bei einem Landesliga-Verbleib wäre das nicht passiert, aber wir haben adäquaten Ersatz bekommen.

Das kann ich ganz klar verneinen.

Klar, als ich ging, war das Paket geschnürt. Aber wie es manchmal im Fußball ist, es funktioniert nicht immer alles so, wie man es sich ausmalt. Da sind viele Komponenten zusammengekommen. Da muss man sich ein Stück weit an die eigene Nase fassen und eingestehen, dass das Projekt nicht funktioniert hat.

Ja, das mache ich. Auch alle handelnden Personen in Lilienthal müssen sich mal die Finger an die Nase halten. Das kann nicht alles an einer Person hängen, da muss auch der ganze Verein mitspielen. Der hat nicht immer ganz mitgespielt, die Mannschaft hat – meiner Meinung nach und auch nach Rücksprache mit dem ehemaligen Trainer Michael Rickers – nicht die Mentalität in der Intension aufgebaut, die man für ganz oben braucht. Aber das Thema ist abgehakt.

Es ist ja bekannt, dass derjenige, der mal was inszeniert hat, was nicht funktioniert hat, erst mal der Buhmann ist. Entscheidend wird sein, wie stellt sich er Verein jetzt auf. Ich bin kein Typ, der Vereinen etwas Schlechtes wünscht. Von mir aus kann Lilienthal überall außer gegen Etelsen die Punkte holen.

Im zweiten Teil des Interviews, dass am Dienstag erscheinen wird, spricht Gerd Buttgereit über die folgenden Themen: die Art des Fußballs des TSV Etelsen in der kommenden Saison, weitere Zugänge und seine zukünftige Trainer-Laufbahn.

Zur Person

Gerd Buttgereit (52)

übernimmt als Coach den TSV Etelsen, der den Abstieg aus der Fußball-Landesliga nicht verhindern konnte. Buttgereit trug als Spieler unter anderem das Trikot des TSV Ottersberg und des TSV Bassen. Vor seiner kurzen Auszeit war er als Co-Trainer bei den Bundesliga-Frauen von SV Werder Bremen tätig, davor zeichnete er für den SV Lilienthal-Falkenberg als Trainer und Teammanager verantwortlich.