Erwischte laut seines Trainers einen Sahnetag: Oytens Niko Korda. (Björn Hake)

Cottbus. Auf diese Reaktion hatte Thomas Cordes gehofft. Mit 32:29 (15:16) holten sich die von dem 34-jährigen Ottersberger trainierten Handballer des TV Oyten beim LHC Cottbus in der Jugend-Bundesliga den zweiten Auswärtssieg. „Mit viel Herz und Leidenschaft hat sich meine Mannschaft den Erfolg verdient“, lobte Cordes seine Sieben.

Nach einem Drei-Tore-Rückstand (3:6/12.) hatten sich die Gäste bis zur Halbzeit zunächst auf ein Tor herangekämpft. Für die erste TVO-Führung in Durchgang zwei zeichnete Mohamed Sibahi neun Minuten vor dem Ende verantwortlich – 26:25. Im weiteren Verlauf ließen sich die Gäste aus Oyten auch durch die 28:27-Führung der Gastgeber nicht aus der Bahn werfen. Erneut der siebenfache Torschütze Sibahi sowie Max Borchert und Niko Korda wandelten den Rückstand in eine 30:28-Führung um. Danach ließ die Cordes-Sieben nichts mehr anbrennen.

Im Angriff habe seine Mannschaft geduldig auf die Chancen gewartet, schilderte Thomas Cordes. Einen Sahnetag hatte Niko Korda erwischt. Elf Treffer gelangen dem Rotenburger aus dem Feld heraus. Cordes: „Niko hat es mit seinen Schlagwürfen und im Spiel Eins-gegen-eins schon klasse gemacht. Unter dem Strich haben wir aber als Kollektiv überzeugt. Die Räume wurden gut gezogen und Niko hat sie genutzt.“. Die Gäste waren optimal aus den Startlöchern gekommen – 3:0 stand es in der vierten Spielminute für den TV Oyten. Dann habe man in der Abwehr die nötige Konsequenz vermissen lassen und im Angriff zu voreilig abgeschlossen, sagte Cordes, der beobachten musste, wie der Vorteil zunächst zum LHC Cottbus wanderte. Bis auf vier Tore zog die Heimmannschaft in der Lausitz-Arena davon – 9:5.

Auf Rang acht geklettert

Im Durchgang zwei vermochte sich zunächst keines der beiden Teams entscheidend abzusetzen. „Die Chancen waren da, wir waren aber in der Deckung nicht stabil genug“, sprach Thomas Cordes ein Manko an. Schlussendlich hatten die ohne Timo Blau (Studium), Joost Sanders (verletzt) sowie Keeper Dimo Möller (Spiel mit der HSG Heidmark) angetretenen Oytener das bessere Ende für sich.

Wie beim Triumph in Rostock war die Cordes-Crew bereits am Vortag in Richtung Lausitz aufgebrochen. Belohnt wurde der Aufwand mit den Saisonpunkten Nummer vier und fünf. In der Tabelle hat sich der Nachwuchs aus dem Landkreis Verden nach neun Spielen auf Platz acht verbessert. Vor dem Heimspiel gegen den Rangzehnten HSV Hamburg am kommenden Sonntag beträgt der Rückstand auf den 1. VfL Potsdam auf Platz sechs nur noch einen Punkt.