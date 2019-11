JFV-Keeper Ole Brüns parierte gegen Hildesheim einige Chancen. (Hake)

Kirchlinteln. Mit einem leistungsgerechten 2:2 (2:2) trennte sich der JFV Verden/Brunsbrock im Punktspiel der Fußball-Niedersachsenliga vom VfV Borussia 06 Hildesheim. Zu Beginn hatten beide A-Junioren-Teams ihre Chancen. Bereits nach sechs Minuten musste JFV-Keeper Ole Brüns erstmals eingreifen.

Wenig später köpfte Juri Hestermann den Ball über das Tor (9.). In der 16. Minute gingen die Gäste in Führung, als die JFV-Defensive nicht entscheidend klären konnte. Auf Flanke von Marcel Riffel stellte Cem Din den Ausgleich her (25.), der aber nicht lange Bestand hatte, da die Gäste direkt aus dem Anstoß heraus mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze die erneute Führung erzielten.

In der Folge hatten die Platzherren mehr vom Spiel und belohnten sich noch vor der Pause mit dem Tor zum 2:2, das Juri Hestermann auf Vorarbeit von Mattes Thölke erzielte (35.). Dies sollte bereits der Endstand sein. Im zweiten Spielabschnitt verhinderte der gut aufgelegte Ole Brüns weitere Gegentore, während auf der Gegenseite Linus Baselt die letzte JFV-Chance ungenutzt ließ. „Wir müssen in nächster Zeit wieder mehr an unserer Passgenauigkeit und dem Spielaufbau arbeiten", erklärte JFV-Co-Trainer Andreas Müller.