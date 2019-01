Tobias Naumann weiß, wo sein Team derzeit in der Tabelle steht. Er weiß aber auch, zu was es in der Lage ist. (Björn Hake)

Achim. Lang, lang ist’s her, dass die SG Achim/Baden im Ligabetrieb Handball spielen konnte. Genauer gesagt am 15. Dezember 2018. Dieses letzte Spiel des Jahres in der Oberliga Nordsee war ein sehr bescheidendes, um es milde auszudrücken, für die Achimer. Denn damals unterlag die SG beim SV Beckdorf. Und diese Niederlage hatte vor allem zur Folge: der Blick der Truppe von Coach Tobias Naumann muss vorerst nach unten gerichtet werden. Auf der Pleite gegen Beckdorf liegt aber mittlerweile sprichwörtlich Schnee. „Sie ist längst abgehakt und aufgearbeitet“, sagt Tobias Naumann. Die Ausgangssituation nach der ersten Saisonhälfte verkennt aber auch der Trainer nicht. Er weiß, dass seine Mannschaft derzeit Platz zehn mit 10:16 Punkten einnimmt und damit wenig Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang aufweist, auf dem sich eben dieser SV Beckdorf mit 7:21 Punkten aufhält. Der Kampf um den Klassenerhalt musste in Achim ausgerufen werden. „Das ist so, wir hängen da drin. Und man hat letztes Wochenende gesehen, dass die da unten stehen auch punkten können.“

Somit ist für die anstehende Rückrunde die gesamte Mannschaft gefordert, dass die Blickrichtung sich wieder dreht. Was dafür vor allem notwendig ist, weiß der Coach nur zu gut. „Wir haben einige Punkte unglücklich liegen gelassen. Da waren wir oftmals eine Spur unkonzentriert und haben abreißen lassen. Abstellen kann man diese Schwächephasen nicht, aber wir müssen sie minimieren“, fordert Tobias Naumann. Wird das erfolgreich umgesetzt, dann würde sich auch das einstellen, was der Coach eh schon ist: zufrieden. „Ich bin absolut nicht unzufrieden mit dem, wie die Mannschaft spielt. Nur leider spiegelt sich das noch nicht in der Tabelle und in unseren Punkten wider.“

Erste Gelegenheit daran etwas zu ändern bietet sich am Sonnabend – eine Woche später als geplant. Der eigentliche Rückrundenstart beim TuS Rotenburg wurde aufgrund der Handball-Weltmeisterschaft verschoben. Alle wollten die deutsche Nationalmannschaft sehen, am liebsten im Finale, aus dem bekanntlich nichts wurde. Nun steht wieder der Oberliga-Handball im Fokus. Und die Verschiebung der Rotenburg-Partie hat die Auswirkung, dass die SG Achim/Baden mit einem Heimspiel das neue Jahr beginnen kann. Am Sonnabend (Anpfiff: 19 Uhr in der Gymnasiumhalle) wird der VfL Fredenbeck erwartet.

Gegner mit Schaum vor dem Mund

Der Absteiger aus der 3. Liga spielt bisher eine eher schwächere Saison, verbuchte der VfL bisher doch lediglich acht Siege aus 14 Spielen und findet sich damit an Position fünf im Klassement wieder. Ob Fredenbeck bisher enttäuscht habe, will Naumann nicht beurteilen. „Aber sie waren vor der Saison ein Titelkandidat, das hat sich für sie wohl relativiert.“ Doch das ist keinesfalls ein Vorteil für den SG-Trainer. „Sie werden sicherlich mit ein bisschen Schaum vor dem Mund kommen.“ Und das könnte in einen Angriffswirbel münden. Denn genau darin besteht die große Stärke der Fredenbecker, die Offensive. „Wir müssen sehen, dass wir Jan Torben Ehlers in den Griff bekommen“, warnt Naumann vor dem Rückraumlinken. Doch der Angriff sei nicht die einzige Stärke Fredenbecks. Eine unangenehme Defensive sowie ein starker Torhüter gehören ebenfalls zu Fredenbecks Repertoire. „Eigentlich haben sie alle Komponenten für ganz oben. Ich weiß auch nicht, warum sie es nicht zusammenbekommen.“

Was Tobias Naumann aber weiß, ist, wie seine Truppe – Kevin Podien (Grippe) und Arne von Seelen (Urlaub) werden fehlen – den VfL bezwingen kann. „Wir müssen mit unserer Deckung den Angriffswirbel aufhalten. Dazu brauchen wir auch einen starken Torhüter und dann müssen wir mit Gegenstößen zu einfachen Toren kommen.“ Nur so kann bereits gegen Fredenbeck die Blickrichtung bereits wieder etwas angehoben werden.