Kompromisslos und gedankenschnell: Youness Buduar (rechts) weiß in der Defensive zu überzeugen. (Björn Hake)

Achim. Die Bank drücken, das will im Fußball im Grunde keiner. Jeder der Fußball spielt, spielt, um auch zu spielen. Doch so manchem ist das nicht immer vergönnt. Für mehr als elf Leute hat nun mal eine Startformation keinen Platz. Somit muss sich mancher zunächst mit der Reservistenrolle abfinden, sich im Training ins Zeug legen, zeigen, dass er zu mehr berufen sind. Irgendwann kommt dann der Tag, an dem die Chance kommt. Und die gilt es dann auch zu nutzen, soll das Resultat nicht heißen: Zurück auf die Bank.

Beim Oberligisten TB Uphusen ist Youness Buduar ein solcher „mancher“. In der Winterpause wurde er als Back-up-Spieler vorgestellt. Quasi stand er damit nicht nur in der zweiten Reihe, sondern gar in der dritten. Der Weg in die erste Elf schien ein langer zu sein. Doch läuft es bei einer Mannschaft nicht rund, ist der Trainer zum Handeln gezwungen. Und das ist gleichzeitig die Chance für die Reservisten. Youness Buduar ist einer von denen, die diese Chance zu nutzen wussten. Sein Weg in die erste Elf war somit ein kurzer. Bereits im ersten Spiel nach der Winterpause, dem wenig ruhmreichen 0:4 gegen Spelle-Venhaus, kam der 27-Jährige von der Bank in die Partie. Im folgenden Spiel gegen Wunstorf stand er bereits von Anfang auf dem Feld, wurde aber Opfer eines taktischen Wechsels (61.). Gegen Delmenhorst (1:1) und Hildesheim (2:0) räumte Buduar über die gesamten 90 Minuten in der neugeformten Fünferkette ab. Vor dem 2:0 gewann er den entscheidenden Zweikamp und leitete den zweiten Treffer ein.

Wer sich die Vita des Youness Buduar anschaut, hätte ahnen können, dass er nicht lange „nur“ Back-up-Spieler bleiben wird – unter anderem waren seine Vereine der FC Oberneuland, BSV Rehden und Bremer SV. Warum also erst Back-up-Spieler? Buduar ist selbstständig und führt einen Burger-Laden in Bremen. Zudem trainierte und spielte er bei seinem Ex-Klub BSC Hastedt nur unregelmäßig. Entsprechend rechnete keiner der Protagonisten mit solch einer schnellen Entwicklung. „Es war nur eine Frage der Zeit, wann er uns weiterhelfen kann. Jemand mit solchen Fähigkeiten – Taktik, Zweikampfverhalten, Übersicht – findet man nicht so schnell“, berichtet Muzzicato.

Fahrgemeinschaft mit dem Coach

Auf den ernüchternden Start nach der Winterpause musste der Coach personell reagieren. Und bei Youness Buduar wusste er ganz genau, wen er da aufstellen würde. Die beiden kennen sich schon seit 2011 und waren einst dauerhaft im Auto zusammen unterwegs. Muzzicato, damals noch Spieler beim FC Oberneuland, nahm Buduar, der gerade dem Jugendbereich entwachsen war, immer zum Training des Bremen-Ligisten mit. „Jetzt haben wir als Trainer und Spieler ein anderes Verhältnis, aber wir kommen sehr gut miteinander klar. Er ist ein ganz feiner Kerl, ich kann nur Positives über ihn sagen“, betont Muzzicato. Der Trainer ist auch einer der Gründe, warum sich Buduar zunächst beim TBU fit gehalten hat und später zum Kader stieß. „Zudem kenne ich 80 bis 90 Prozent des Teams schon lange, entweder vom BSV oder privat. Es passt einfach super“, fühlt sich Buduar am Arenkamp wohl. Grund Nummer drei war die Liga. „Die Hinrunde beim BSC hatte mir sehr wenig Spaß gemacht. In der Oberliga wird nicht so ein ‚Tralala‘ gespielt wie in der Bremen-Liga.“ Seine Zukunft sieht der 27-Jährige, der damit das Alter hat, was dem TBU neben seinen jungen Talenten und Routiniers am meisten fehlt, aber in der Regionalliga. „Ich würde gerne nochmals in zwei, drei Jahren dort spielen – am liebsten mit dem TBU.“

Zurück zur Gegenwart: Aufgrund muskulärer Probleme wird Youness Buduar im Spiel beim TuS Bersenbrück (siehe Bericht „Eine neue Abwehrreihe“) wohl passen müssen. Doch seine Chance wird wiederkommen. Und er ist einer, der sie zu nutzen weiß.

Zur Sache

Eine neue Abwehrreihe

Achim. Vier Punkte aus zwei Spielen: Die kurzfristige Bilanz des Fußball-Oberligisten TB Uphusen stimmt, ebenso die Eindrücke auf dem Platz beim 2:0 gegen Hildesheim und dem 1:1 in Delmenhorst. Großen Anteil an diesen so wichtigen Zählern im Abstiegskampf hatte vor allem die Defensive des TBU. Coach Fabrizio Muzzicato hatte das System auf ein 5:2:2:1 umgestellt – und das zahlte sich aus. Sowohl Atlas als auch Hildesheim verbuchten nur vereinzelte Chancen. Die Arenkampkicker verschoben clever und entnervten die Gegner mit kompromissloser Zweikampfführung. Die neuformierte Fünferkette bildeten zuletzt Sebastian Kmiec, Youness Buduar, Ole Laabs, Eugen Uschpol und Viktor Pekrul. Davor agierten Dennis Janssen und Rilind Neziri.

Doch nun wird diese neue Formation gleich wieder gesprengt. Am Sonnabend wird der TB Uphusen vom TuS Bersenbrück empfangen (Anpfiff: 16 Uhr). Fehlen werden dann Ole Laabs, Viktor Pekrul (beide fünfte Gelbe), Dennis Janssen (privat verhindert) und wohl auch Youness Buduar (muskuläre Probleme). Heißt: Muzzicato muss eine neue Abwehrreihe finden.

Das ist die Chance für Kerem Sahan, Lars Janssen und Burak Yigit. Das Defensiv-Trio bekam zuletzt wenig Einsatzzeiten. Zudem wird der Coach wieder auf ein 4:2:3:1-System wechseln. Bedeutet: Die arrivierten Offensiv-Stammkräfte wie Kevin Artmann und Sebastian Kurkiewicz könnten einen Platz in der ersten Elf ergattern. Zwar hofft Muzzicato im Duell beim Tabellendritten auf einen Entwicklungsschritt im Offensivspiel, doch er weiß auch, worum es beim TBU derzeit vorrangig geht: „Wir müssen auf Dauer zu unserem Spiel finden, aber in unserer Situation ist punkten das Wichtigste.“