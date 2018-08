Jens Dove hat in der Saison 2018/2019 beim TV Oyten II auf der Bank das Kommando und hat mit seinem Team einiges vor. (Michael Braunschädel)

Dieser Sommer war beim TV Oyten II nicht alltäglich. Nachdem Jana Kokot bereits im Verlauf der Vorsaison frühzeitig ihren Abschied als Trainerin des Frauen-Oberligisten bekannt gegeben hatte, machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem neuen Coach. Diese sollte sich jedoch als ziemlich schwierig erweisen. Als die Vorbereitung auf die nun anstehende Serie begann, war ein neuer Coach noch immer nicht gefunden. Es musste dennoch trainiert werden. Der Kader der zweiten Mannschaft mischte sich daher unter dem der ersten und auch Jana Kokot, die für den TVO weiterhin in der 3. Liga spielt, ließ ihr altes Team nicht komplett hängen.

Parallel wurde weiterhin ein Trainer gesucht. Mit Erfolg: Anfang August stellte der Verein Jens Dove als neuen Coach des Oberliga-Teams vor. Ihm blieb somit nicht allzu viel Zeit, um seine Mannschaft bis zum Start kennenzulernen. Diese habe ihm seine Anfangszeit jedoch sehr einfach gemacht, sagt Dove im Gespräch mit unserer Zeitung. "Ich bin hier einfach super aufgenommen worden", sagt Dove, der in der Vorsaison für eine kurze Zeit die Frauen des VfL Stade trainiert hatte, aber auch schon viele Jahre als Trainer in der Schweiz erfolgreich aktiv gewesen ist.

Obwohl der Coach sein neues Team noch nicht allzu lange kennt, verfolgt er hohe Ziele. Einen Platz unter den ersten Sechs hat Jens Dove als Saisonziel ausgerufen. Gelingt dieses Vorhaben, würde sich die Drittliga-Reserve im Vergleich zur Vorsaison verbessern. Unter Jana Kokot belegte der TV Oyten II in der Abschlusstabelle Rang sieben. Der Trainer ist davon überzeugt, dass er sein gestecktes Ziel erreichen kann. "Denn ich glaube, dass die Mannschaft nicht schlechter geworden ist", sagt Dove. Das ist sie wahrlich nicht: Denn mit Jacqueline Nowak und Målin Ankersen sind zwei Spielerinnen zur Mannschaft gestoßen, die in der Saison 2017/2018 noch in der 3. Liga unterwegs gewesen sind.

Zwei externe Zugänge

Über die Qualitäten einer Jacqueline Nowak muss man in Oyten wahrlich niemandem etwas sagen. Viele Jahre gehörte sie zu den Stammkräften und Leistungsträgerinnen der ersten Mannschaft. Sie war eines der Gesichter des Drittligisten. Jetzt will die erfahrene Rückraumspielerin aber kürzertreten. Mit ihrer Erfahrung wird sie der Mannschaft ohne Zweifel guttun. Målin Ankersen verfügt über weniger Erfahrung. Sie ist erst 19 Jahre alt. Doch auch die Linkshänderin, die zudem die Partnerin von Jens Dove ist, durfte mit dem VfL Stade Drittliga-Luft schnuppern. Darüber hinaus sollen Annika Hübner, Janina Heine und Michelle Engelhardt, die allesamt Oytener Eigengewächse sind, in der Oberliga den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen. Mit Anika Dietz, die von der SVGO Bremen kam, gibt es ein weiteres neues Gesicht im Team. Alena Böttjer bekommt ein Doppelspielrecht für die zweite und dritte Mannschaft. "Das Team hat eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen", findet Dove.

Ganz ohne Abgänge kommt aber auch der TV Oyten II in diesem Jahr nicht aus. Carolin Pleß hat ihre Laufbahn beendet. Nele Siemers und Julia Otten stehen aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht mehr zur Verfügung. Jessica Radziej hat es zur SG Findorff verschlagen.

Ob der TV Oyten II das Zeug dazu hat, unter den ersten Sechs zu landen, könnte sich gleich am ersten Spieltag zeigen. Denn mit dem Auswärtsspiel gegen die HSG Hude/Falkenburg wartet sofort ein echter Gradmesser auf die Sieben von Jens Dove.

Weitere Informationen

Zugänge: Anika Dietz (SVGO Bremen), Målin Ankersen (VfL Stade), Annika Hübner, Janina Heine, Michelle Engelhardt (alle eigene Jugend), Jacqueline Nowak (eigene Erste), Alena Böttjer (Doppelspielrecht mit eigener Dritte)

Abgänge: Jessica Radziej (SG Findorff), Nele Siemers, Julia Otten (beide Beruf), Carolin Pleß (Laufbahnende)

Restkader: Birte Hemmerich, Swantje Boettcher – Jana Stoffel, Anna-Lena Kruse, Jahne Wendt, Jana Moll, Jasmin Johannesmann, Katharina Steinsträter, Nina Schnaars, Susanne Tauke

Trainer: Jens Dove (neu für Jana Kokot)

Saisonziel: Platz eins bis sechs

Favoriten: SFN Vechta, VfL Stade, SG Friedrichsfehn/Petersfehn, SV Werder Bremen II FCO