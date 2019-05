Durch vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien und unglücklichen Ergebnissen der Konkurrenz hängt der FSV Langwedel-Völkersen plötzlich wieder mittendrin im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Der Vorsprung beträgt lediglich noch drei Zähler. Und nun kommt der sehr unangenehm zu bespielende SV Pennigbüttel (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Langwedel). „Die Spieler wissen genau, worum es geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns gegenseitig zerfleischen und einen Riesendruck ausüben. Die Stimmung in der Mannschaft ist super“, sagt FSV-Trainer Emrah Tavan, der sich auf ein Geduldspiel einstellt: „Pennigbüttel steht defensiv sehr gut. Wir müssen geduldig bleiben, um jeden Zentimeter kämpfen und unser Spiel aufziehen“, fordert Tavan. Im Hinspiel bewies der FSV diese Geduld – 1:0 in der Nachspielzeit. Personell muss Tavan auf Viktor Heidt und Jan-Luca Rohlfs (gelbgesperrt) verzichten. Zudem steht ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz des im Beckenbereich angeschlagenen Stammtorwart Moritz Nientkewitz.