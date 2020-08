Kreisläufer Malte Meyer (am Ball, hier gegen Mario Reiser) rückt bei der SG Achim/Baden gleich wieder in den Fokus, da sich Fabian Balke einer Meniskus-Operation unterziehen muss. (Björn Hake)

Tobias Naumann ist ein Trainer, der sich nach einer Niederlage gerne für ein paar Minuten zurückzieht, um nachzudenken. Am Sonnabend verlor der Coach der SG Achim/Baden in der Lahofhalle gegen die HSG Delmenhorst. Im Duell der beiden Handball-Oberligisten gewannen die von Jörg Rademacher gecoachten Gäste nach einer Spielzeit von dreimal 20 Minuten mit 34:21 (12:6, 23:14). Nach der Begegnung zog sich Naumann aber nicht zurück. Und er dachte auch nicht länger über das Geschehene nach. Denn das Aufeinandertreffen, zu dem es auch in der kommenden Saison in der Oberliga Nordsee zweimal kommt, war eben nur ein Testspiel – und für die Achimer war es ein besonderes.

„Für meine Mannschaft ging es das erste Mal seit einem halben Jahr gegen fremde Menschen“, sagte Naumann und sprach damit die monatelange Corona-Pause an. „Der ein oder andere musste da bei uns vielleicht noch ein wenig die Scheu ablegen.“ Daher war das Ergebnis – obwohl es für die SG nicht erfreulich ausfiel – für Tobias Naumann absolut zweitrangig. „Viel wichtiger war es, dass wir mal wieder ein wenig Wettkampfluft gerochen haben.“

Während die SG Achim/Baden am Sonnabend erstmals wieder diesen Duft des Wettkampfs in der Nase spürte, war die HSG Delmenhorst ihr in diesem Bereich ein wenig voraus. Denn Rademacher und Co. testeten bereits vor einer Woche gegen den Wilhelmshavener HV II. Die Delmenhorster, die in der neuen Saison ein gehöriges Wort im Oberliga-Titelrennen mitreden wollen, besiegten den Verbandsligisten mit 29:20. Rademacher verdeutlichte zwar auch nach dem zweiten Test, dass er und seine Spieler bisher noch nicht allzu viele Einheiten in der Halle absolviert hätten, das Hauptziel habe seine Sieben gegen den Ligakonkurrenten jedoch erreicht: Rademacher hat Fortschritte gesehen. „Phasenweise sah unser Spiel schon sehr gut aus. Vor allem das Zusammenspiel unserer Torhüter mit der Abwehr hat mir gefallen. Vorne gab es hingegen auch mal Leerlauf“, urteilte der Trainer.

Beide Trainer sammeln Eindrücke

Was aber auch im Angriff der Gäste schon sehr gut funktionierte, war das Spiel über den Kreisläufer. Auf dieser Position hinterließ Dominik Ludwig einen starken Eindruck. Er verschaffte sich am Kreis häufig viel Platz oder wurde freigespielt. Ludwig stellte die Achimer Deckung immer wieder vor Probleme. Viele Dinge funktionierten bei der HSG, einige andere noch nicht. Daher sieht Jörg Rademacher seine Mannschaft auch noch ein Stück weit entfernt von der Bestform. „In den kommenden Testspielen und Turnieren geht es dann darum, die taktischen Laufwege zu verbessern und um das Feintuning“, kündigte Rademacher an.

Tobias Naumann sieht ebenfalls noch viel Arbeit vor sich. „Wir haben noch viel Luft nach oben. Das war aber auch zu erwarten. Dennoch war das ein erster guter Test für uns. Wir haben gesehen, in welchen Bereichen Herausforderungen auf uns warten“, sprach Naumann über die ersten Eindrücke, die er in der Lahofhalle gesammelt hat. „Vor allem im gruppentaktischen Angriffsbereich haben wir noch viel zu tun.“ Dass die Delmenhorster in der Vorbereitung bereits einen Schritt weiter sind als die Achimer, war während der gesamten Spielzeit zu erkennen. Nur in den Anfangsminuten nahm die Partie einen ausgeglichenen Verlauf. Nachdem die Rademacher-Sieben aus einem 6:5 ein 11:5 gemachte hatte, zeichnete sich der spätere Sieg jedoch schon ab. Mit einer besseren Chancenverwertung hätte die SG Achim/Baden das Resultat jedoch freundlicher für sich gestalten können. Viele freie Würfe landeten allerdings nicht im HSG-Tor. Dies ist noch ein weiterer Aspekt, an dem das Naumann-Team in den kommenden Wochen arbeiten muss.

Dass es noch viel zu verbessern gibt, war nicht die einzige Gemeinsamkeit von Naumann und Rademacher. Beiden Trainer standen bei dem Test bei Weitem nicht die kompletten Kader zur Verfügung. Die HSG Delmenhorst war mit lediglich zehn Spielern nach Baden gekommen – darunter drei Torhüter. Wichtige Stützen wie Tim Coors oder Michael Schröder fehlten. Beide hieven das Niveau der HSG auf eine andere Stufe. Bei der SG Achim/Baden standen hingegen mit Florian Block-Osmers und Marvin Pfeiffer beide Spielgestalter nicht im Kader. Zudem war Kreisläufer Fabian Balke beim ersten Test der Vorbereitung nicht dabei. Und der Routinier wird der SG auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Fabian wird am Meniskus operiert“, sagte Naumann mit Bedauern in der Stimme.

Bis zum Wiedersehen mit der HSG Delmenhorst in der Oberliga dürfte Balke jedoch wieder fit sein. Denn erst am letzten Spieltag der Hinrunde (6. Februar 2021) duellieren sich die Achimer und die Delmenhorster in der Gymnasiumhalle. Diese Partie nimmt in den Köpfen der Trainer aktuell jedoch überhaupt keine Rolle ein. Denn nun steht für beide Teams der letzte Monat der Vorbereitung an. Und in den kommenden Wochen werden sowohl die SG Achim/Baden als auch die HSG Delmenhorst in mehreren Testspielen den Duft des Wettkampf schnuppern.