Enttäuschte und fragende Gesichter soll es beim TB Uphusen an diesem Wochenende nicht geben. Der zweite Sieg soll her. (FOTOS: Björn Hake)

Uphusen. Ein Geräusch hat es am Arenkamp zuletzt oft zu hören gegeben – das Raunen der Zuschauer. Denn sowohl gegen Northeim (0:1) als auch gegen Heeslingen (0:2) versiebte der TB Uphusen etliche Torchancen. Fast schon leichtfertig hat der Fußball-Oberligist die Punkte hergegeben. Nach drei Spielen hat der TBU drei Zähler eingesammelt, es hätten mehr sein können. Nun kommt ein Gegner nach Achim, den die Uphuser auf den ersten Blick besiegen müssten: BW Tündern ist am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) Gast des TBU. Es geht somit gegen einen der vier Aufsteiger – und schnell kann der Eindruck entstehen, dass ein Leichtgewicht der Liga auf den TBU wartet.

Fabrizo Muzzicato warnt jedoch: Dieser Eindruck könnte täuschen. Niemand solle die drei Punkte, die auch in diesem Spiel zu vergeben sind, im Vorfeld fest einplanen. Und aufgrund der beiden jüngsten Resultate befindet sich der TBU ohnehin nicht in der Situation, großen Töne spucken zu können. „Nach drei Spielen eine Prognose über den nächsten Gegner abzugeben, ist eh immer schwierig. Besonders bei Aufsteigern“, findet Muzzicato. In der Vorsaison habe beispielsweise der FC Hagen/Uthlede bewiesen, dass man Aufsteiger niemals unterschätzen sollte.

Am ersten Spieltag der neuen Serie bewahrheitete sich zudem einmal mehr, dass Klubs nach einem Aufstieg mit ihrer Euphorie Großes erreichen können: Tündern bezwang zum Auftakt den FC Hagen/Uthlede mit 4:0. Danach musste der Klub aus Hameln aber schnell feststellen, dass in der Oberliga Niedersachsen mitunter ein rauer Wind weht: Denn es folgten zwei klare Niederlagen gegen Arminia Hannover (0:3) und Lupo Martini Wolfsburg (0:4). Muzzicato will nun am Sonntag nicht der zweite Trainer sein, der mit seinem Team in der Oberliga Punkte gegen den BWT verliert. „Natürlich muss der Sieg unser Ziel sein“, sagt der Trainer des TB Uphusen. „Und wenn wir an unser Optimum kommen, dann können wir dieses Spiel auch gewinnen.“

Um den zweiten Sieg der Saison 2019/2020 einzufahren, muss sich seine Elf vor allem in einem Bereich verbessern – in der Offensive. „Das große Thema war bei uns in den vergangenen Tagen natürlich die Chancenverwertung“, schildert Muzzicato. Er ist sich im Klaren darüber, dass diese zwingend verbessert werden muss, damit nicht auch im dritten Spiel in Folge vorne die Null steht. Gegen Tündern wird Muzzicato jedoch eine andere Startelf auf dem Platz schicken müssen als zuletzt gegen Heeslingen. Er muss sie quasi komplett umbauen: Frithjof Rathjen und Viktor Pekrul sind verletzt, Ole Laabs nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt, Marius Winkelmann ist beruflich verhindert. Hinzu kommt noch, dass Sebastian Kmiec – er sah gegen Northeim die Rote Karte – noch einmal zuschauen muss. Und dann ist da ja auch noch die Lücke, die Kerem Sahan nach seinem spontanen Abschied hinterlassen hat (wir berichteten).

Doch so schnell und plötzlich sich diese Lücke in der Innenverteidigung aufgetan hat, konnte sie auch wieder geschlossen werden. Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, teilte mit, dass Robert Littmann künftig das Trikot der Arenkampkicker trägt. Bereits am Dienstagabend stand der erfahrene Abwehrspieler beim Uphuser 4:1-Testspielerfolg gegen den TSV Ottersberg (wir berichteten) auf dem Platz. Littmann wusste derart zu überzeugen, dass die Verpflichtung nun auch offiziell gemacht wurde. Warmer: „Robert besitzt die Eigenschaften, die uns noch gefehlt haben.“

Muzzicato ist über die Verpflichtung ebenfalls glücklich. Und er glaubt fest daran, dass Littmann, der bis April noch für den Bezirksligisten TSV Etelsen aktiv war, eine echte Verstärkung darstellt. „Beim Blick auf seine Vita sieht man sofort, wie erfahren Robert ist“, sagt Muzzicato. Der 33-jährige Littmann spielte unter anderem höherklassig für den 1. FC Magdeburg. „Robert hat die nötige Ruhe. Zudem ist er ein Spieler, der viel redet. Und man muss schon zugeben, dass wir verbal ein Defizit auf dem Platz haben“, sagt Muzzicato.

Ob Littmann gegen Tündern auf Anhieb in der Startelf stehen wird, weiß Muzzicato aber noch nicht: „Robert ist zwar fit. Er hat aber auch länger nicht gespielt und braucht daher noch Zeit.