Oldenburg. Mehrere Spieler, Verantwortliche und Fans legen einen Sprint von der Bank aus auf den Platz hin, andere wählen den umgekehrten Weg. Was alle gemeinsam haben: Sie rennen, jubeln und liegen sich wenig später in den Armen. Zudem haben sie alle dasselbe Emblem auf der Brust, das des TB Uphusen. Die Szenen, die sich am Sonntag in Oldenburg abspielten, glichen einem Saisonfinale. Die Uphuser Mannen feierten, als hätten sie gerade die Meisterschaft oder den Klassenerhalt perfekt gemacht. Diese Szene war sinnbildlich dafür, um was es nun nach der Winterpause für den Fußball-Oberligisten geht. Für den TBU war der 1:0 (0:0)-Erfolg beim bisherigen Tabellenführer VfL Oldenburg der erste und wichtige Schritt im Abstiegskampf.

Und dieses 1:0 war ein wortwörtlicher Last-Minute-Sieg. In der 90. Minute fiel der Treffer des Tages. Doch wer ihn erzielt hatte, das war allen Beteiligten nicht so ganz klar. Am Ende wurde das Tor Mert Bicakci zugeschrieben, der den Ball von der linken Seite scharf in den Fünfmeterraum schob. Die Kugel passierte die Beine des VfL-Keepers und trudelte gen Tor. Thomas Mennicke und David Airich setzten nach, wer von den Dreien letztendlich den Ball über die Linie bugsierte, war allen egal. Sie kannten alle nur Jubel. „Gute Frage, wer das gemacht hat, ist aber auch egal. Es war dann nur noch Ekstase. Endlich hatten wir mal mal dieses Glück, wovon alle immer geredet haben“, freute sich TBU-Coach Fabrizio Muzzicato.

Und das ging seinen Mannen genauso. Doch wiederzuerkennen waren diese nicht wirklich, stand doch ein beinahe gänzlich neuer TB Uphusen auf dem Platz in Oldenburg. Gleich auf acht seiner zehn in der Winterpause verpflichteten Akteure vertraute Fabrizio Muzzicato in der Startelf. Das erzeugte auch Interesse bei der Konkurrenz. Jürgen Hahn, Trainer des Klassenkonkurrenten SV Atlas Delmenhorst, beobachtete die Kontrahenten und stellte zur Pause fest: „Das ist ein ganz neues Uphusen, sie waren auch die zwingendere Mannschaft in der ersten Hälfte.“ Das spiegelte sich insbesondere in den Chancen von Kevin Artmann (30.) und Philipp-Bruno Rockahr (31.) wider – beide Male war Thomas Celik der Wegbereiter. Doch auch der Gastgeber zeigte sich gefährlich. In Minute 22 strich ein Schuss nach einer Ecke knapp über den Uphuser Querbalken.

Doch mehr ließ der TBU nicht zu. Das lag unter anderem auch an Kerem Sahan, der mit Yannis Becker und Stefan Denker das Trio bildete, dass bereits in der Hinrunde das Trikot der Arenkampkicker trug. Gleiches tat auch Thomas Mennicke, in Oldenburg war er aber zunächst nur Ersatz, Sahan schnappte sich den Startelfplatz in der Defensive. „Thomas war einer der besten Spieler der Hinrunde. Aber Fußball lebt halt im Hier und Jetzt. Kerem Sahan hat es in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht“, begründete Muzzicato den Wechsel.

Doch bei all den Neuerungen war beim TBU auch einiges Altbekanntes wieder zu erkennen. „Zwischendurch sah man Parallelen zur Hinrunde. Da gab es Offensiv-Aktionen, die du besser ausspielen musst“, beobachtete auch der Coach. In Halbzeit zwei war das auch kaum möglich, denn dichtes Schneetreiben verpasste dem Kunstrasenplatz einen weißen Anstrich. „Vernünftig Fußball spielen war kaum noch möglich“, bestätigte auch Uphusens Sebastian Kurkiewicz. Und dennoch standen drei wichtige Punkte für die Gäste zu Buche. „Das war pure Erleichterung“, beschrieb Kurkiewicz die Szene des Tages. VfL-Coach Dario Fossi – verlor mit Gelb-Rot in Minute 68 Lennart Blömer – sprach im Nachhinein davon, dass seine Mannschaft „einfach nur dumm verteidigt“ habe. Kurkiewicz hatte noch eine andere Erklärung: „Wir wollten den Sieg einfach mehr. So kann es weitergehen. Und dann steigen wir auch nicht ab, da bin ich mir sicher.“