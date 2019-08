Holte mit dem JFV Verden/Brunsbrock den ersten Punkt: Felix Himmler (r.). (Björn Hake)

Brunsbrock. Erster Punktgewinn für den JFV Verden/Brunsbrock in der A-Junioren-Niedersachsenliga: Das Heimspiel gegen den TSV Havelse II endete mit einem 2:2 (1:1). „In einem guten Spiel hätten wir uns auch drei Punkte verdient", befand Andreas Müller aus dem Trainerteam des JFV.

Seine Schützlinge erwischten einen Start nach Maß. Schon in der zweiten Spielminute köpfte Mattes Thölke einen Eckball von Luca Bormann zur Führung ein. Die Gäste erholten sich aber schnell vom Gegentreffer und nutzten einen Abpraller zum 1:1 (10.). In der Folge verpassten Juri Hestermann und Eugen Hardt nur knapp den nächsten Treffer für die Platzherren. Dieser fiel dann aber in der 58. Minute, als Hannes Luttmann einen langen Ball auf Cem Din spielte und dieser aus rund 30 Metern ins Tor traf. Konnte JFV-Keeper Sebastian Grimm in der 65. Minute mit einer starken Parade den abermaligen Ausgleich verhindern, war er wenig später machtlos. Die Gäste profitierten von einer Unordnung in der JFV-Defensive und schlossen zum 2:2 ab (73.). In der Schlussphase hatten beide Teams die Möglichkeit, das Spiel noch für sich zu entscheiden. Die letzte Chance zum Siegtreffer für die Gastgeber verpasste Luca Bormann (83.).