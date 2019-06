Für Nadine Husenbeth und Faviola kam das Aus in der ersten Sichtung. (Björn Hake)

Warendorf. Manchmal kommt es anders als man denkt. So ist es nun auch Nadine Husenbeth ergangen. Die Dressurreiterin aus Sottrum hatte sich große Hoffnungen gemacht, in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde im niederländischen Ermeloh starten zu dürfen. Die Vorzeichen waren bestens, verbuchten Husenbeth und ihr Pferd Faviola doch bereits diverse Erfolge in dieser Saison – unter anderem zwei dritte Plätze beim hochklassigen Pfingstturnier in Wiesbaden. Doch die WM wird ohne das Gespann stattfinden.

In Warendorf stand vor Kurzem die erste Sichtung an. 27 Pferde wollten sich für die zweite Sichtung empfehlen, 14 gelang es. Husenbeth und ihre siebenjährige Hannoveraner Stute fehlen unter diesen 14. „Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Faviola hat sich unserer Ansicht nach sehr gut präsentiert. Zusammen mit unseren Vorleistungen bei den Turnieren hatte ich schon mit einer Nominierung gerechnet“, sagte die 26-Jährige. Trotz der Enttäuschung nahm sie die Entscheidung sportlich. „Wir müssen das akzeptieren, das ist nun mal der Sport. Zudem ist es ein sehr starker Jahrgang, es herrschte eine sehr hohe Qualität bei der Sichtung. Manche sind halt noch weiter und wir nehmen nun unsere Hausaufgaben mit nach Hause.“

Geschafft haben es hingegen die mit dem großen Namen wie etwa Dorothee Schneider oder Isabel Freese mit ihren beiden Totilas-Nachkömmlingen. War das ein Nachteil? „Nein, ich glaube nicht, dass es am Namen lag“, betonte Husenbeth. Sie blickt auch nicht mehr zurück, sondern bereits wieder nach vorne. „Wir lassen den Kopf nicht hängen. Faviola bleibt weiterhin meine große Zukunftshoffnung. Ein Rückschlag ist das auch nicht, das klingt zu hart. Eine Ausbildung eines Pferdes läuft halt nicht immer gradlinig.“

Dennoch ist das große Saisonziel damit verpasst worden. Heißt: Es müssen neue her. Und die hat sich Husenbeth bereits gesteckt. „Wir richten uns jetzt neu aus Richtung Nürnberger Burgpokal.“