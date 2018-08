Mit seinen sechs Toren war Jannis Jacobsen gegen den TSV Daverden bester Torschütze der SG Achim/Baden. Er hat somit großen Anteil am Weiterkommen der SG. (FOCKE STRANGMANN)

Soltau. Eines war schon vor dem Anpfiff des sechsten und letzten Spiels in der Gruppe 17 der ersten Runde im Handball-Verbandspokal klar: Das Ticket für die zweite Runde würde an eine Mannschaft aus dem Landkreis Verden gehen. In diesem finalen und entscheidenden Duell standen sich die SG Achim/Baden und der TSV Daverden gegenüber. Beide Mannschaften hatten zuvor je zweimal gewonnen. Nach der Partie durften sich die Achimer freuen. Der favorisierte Oberligist von der Weser bezwang das Landesliga-Team aus Daverden mit 13:10. Neben den beiden Teams aus dem Kreis Verden gehörten der MTV Müden/Örtze sowie Gastgeber MTV Soltau der Gruppe an.

SG-Coach Tobias Naumann hatte bereits vor dem Turnier angekündigt, dass es für sein Team in Soltau nur ein Ziel geben könne – und zwar den Gruppensieg. „Das ist uns dann auch ziemlich souverän gelungen“, stellte der Trainer zufrieden fest. Als den großen Härtetest wollte Naumann die erste Pokalrunde aber nicht betiteln. Dafür war der Oberligist zu klarer Favorit in der Lüneburger Heide. „Besonders in den ersten beiden Spielen haben bei uns Dinge funktioniert, die in der Oberliga nicht klappen. Für den Ligastart gegen Rotenburg brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Druck auf dem Kessel“, sagte Naumann. Das Turnierfazit des SG-Trainers fiel insgesamt jedoch sehr positiv aus: „Die Jungs haben das super gemacht. Das Engagement und die Konzentration haben mir gefallen“, sagte Naumann. „Auch wenn es deutlich wurde, haben wir konzentriert weitergespielt.“

Ehlers zufrieden mit seinem Team

Lobende Worte für seine Mannschaft hatte auch Daverdens neuer Trainer Ingo Ehlers parat. „Ich bin sehr zufrieden. Im ersten Spiel gegen Soltau waren wir vielleicht noch ein bisschen nervös. Aber die Abwehr stand sehr gut“, sagte Ehlers. Das sei auch im zweiten Spiel gegen Müden der Fall gewesen. „Allerdings hätten wir gegen diesen Gegner noch höher gewinnen müssen“, monierte Ehlers, der gegen den MTV Müden/Örtze einen 17:9-Erfolg seiner Sieben beobachtete. Knapper ging es gegen den MTV Soltau zu, den Daverden mit 14:12 bezwang.

Die SG Achim/Baden hatte mit den beiden Kontrahenten aus der Landesliga Lüneburg keinerlei Probleme. Soltau und Müden/Örtze wurden vom Oberligisten jeweils mit 19:5 düpiert. „In diesen Spielen haben wir leider höhere Resultate verpasst“, sagte Tobias Naumann.

Im letzten Spiel des Turniers, das zu einem echten Finale um den Gruppensieg avancierte, waren die Rollen ebenfalls klar verteilt: Achim war der deutliche Favorit, tat sich 20 Minuten lang aber ziemlich schwer. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hielt die Ehlers-Sieben die Partie komplett offen. In der 21. Minute stand es 8:8. „Dann haben wir uns ein paar technische Fehler erlaubt. Das hat Achim ausgenutzt“, sagte Ingo Ehlers. Die SG Achim/Baden zog auf 13:8 (26.) davon und sicherte sich das Zweitrundenticket. Daverden traf immerhin noch zweimal, sodass das Spiel mit einem 13:10 für Achim endete.

„Man hat gemerkt, dass es kein normales Pokalspiel war“, meinte Naumann. „Die Begegnung hatte schon Derby-Charakter. Daverden wollte das Spiel nicht so einfach herschenken.“ Seine Sieben habe in der Abwehr gut gestanden – was die zehn Gegentore zeigen –, „aber in der Vorwärtsbewegung hatten wir zu viele Ballverluste“, monierte Naumann. Solche Dinge dürfe sich sein Team beim Ligastart gegen Rotenburg nicht erlauben.