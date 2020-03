Unzufrieden mit der Leistung seines Teams in Buxtehude: FC Verden 04-Trainer Frank Neubarth. (Björn Hake)

Wie konnte es zu diesem Auftritt kommen? Das wird Frank Neubarth, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Verden 04, seine Mannschaft am Dienstag im Training fragen. Er selbst hatte nämlich keine Erklärung für die äußerst schwache Leistung am Sonntag beim VSV Hedendorf/Neukloster. „Wir haben wirklich gut trainiert, gute Vorbereitungsspiele absolviert und es ist mir ein totales Rätsel, wie man so in ein Spiel kommen kann“, sagte Neubarth. Verdientermaßen fuhren die Verdener Fußballer also mit einer 1:3 (0:3)-Pleite und ohne Punkte nach Hause.

Die Chance auf Zähler minimierte sich dabei sehr früh. In der 8. Minute musste FCV-Torwart Stefan Wöhlke nämlich schon hinter sich greifen. Es war Jan-Hendrik Scheppeit, der ihn überwand. Aber auch danach kamen die Verdener nicht wirklich rein, der Hallo-Wach-Effekt nach dem Gegentreffer blieb aus. Der VSV wusste das zu nutzen, traf durch Nick Unruh (19.) und Felix Arlt (25.) und sorgte dafür, dass die Begegnung damit schon fast gegessen war. „Unser Abwehrverhalten war unterirdisch, beim zweiten Gegentor haben wir uns zum Beispiel viel zu leicht überlaufen lassen“, nahm Neubarth kein Blatt vor dem Mund. Das schien der heimische Trainer ähnlich gesehen zu haben. Laut dem Verdener Coach soll sich der VSV-Trainer Torsten Haase bei Neubarth nach dem Spielschluss für das einfache Toreschießen bedankt haben.

Zu wenig Durchsetzungsvermögen

Auch wenn Verden dann zumindest keinen weiteren Treffer mehr hinnehmen musste, zeigte sich Neubarth auch über die nachfolgende Stunde nicht wirklich begeistert. „Wir hatten noch genug Zeit, um eine Wendung herbeizuführen. Aber wir konnten uns häufig nicht durchsetzen“, kritisierte er. Zugleich vermisste er insgesamt das Engagement. „Beim Gegner war die Lauf- und Einsatzbereitschaft da. Bei uns fehlte sie.“ Große Freude verspürte er dann auch nicht mehr, als sein Team immerhin noch einen Treffer erzielte. „Das war eine der guten Aktionen. Ergebniskosmetik“, sagte Neubarth. Getroffen hatte in der 81. Minute Toni Fahrner, der Winterneuzugang vom Oberligisten Heeslinger SC.