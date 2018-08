Unerbittlicher Einsatz: Pascal Döpke (links) vom TV Oyten gegen Ali Dag vom VSK Osterholz-Scharmbeck. (Björn Hake)

Oyten. Sie haben einander so einiges abverlangt am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga. An Dynamik und Kampfgeist war die Auftaktpartie des TV Oyten gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck kaum zu überbieten. Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte profitierte der VSK am Ende von seiner Standard-Stärke. Am Ende stand es 3:1 (1:1) für das Team von Trainer Oliver Schilling.

Damit setzt sich für die Elf von Axel Sammrey eine Unglücksserie fort. „Ich bin im vierten Jahr hier und noch nie haben wir unser erstes Punktspiel gewonnen“, sagte ein etwas niedergeschlagener Coach. Die im Unterbewusstsein schwelende Vorahnung hatte sich ein weiteres Mal bewahrheitet. Dabei hatte es danach zunächst gar nicht ausgesehen.

In den ersten Spielminuten besaß Oytens Team mehr Möglichkeiten. Dennis Wiedekamp zielte gefährlich aufs Tor, traf aber nur den Pfosten. Zeitweise genossen die Hausherren ungewohnte Freiheiten. Ab Minute zehn fand der VSK besser ins Spiel, kam öfter in die Gefahrenzone und hatte auch in puncto Zweikämpfe die Nase vorn. Nach einem Foul an Osterholzes Ali Dag entschied der Unparteiische Henrik Specht auf Elfmeter. Patrick Hirsch verwandelte – das 0:1. Oytens Pascal Döpke und Ole Persson rückten fortan immer wieder blitzartig nach vorne, von Erfolg gekrönt war aber keiner ihrer Versuche. Fünf Minuten vor der Pause sorgte schließlich Simon Seekamp per Kopf für den Ausgleich.

Starke Defensive

Oyten wartete mit einer starken Defensive auf, insbesondere an Amadinho Krone und Dennis Wiedekamp war kein Vorbeikommen. Unermüdlich eroberten sie die Bälle. Die zweite große Chance bot sich Oyten wenige Minuten nach der Pause. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld über Ömer Aktas und Pascal Döpke stand Daniel Aritim frei vorm Tor. Er beförderte den Ball aber direkt in die Arme von VSK-Keeper Malte Vollstedt.

Bei Osterholz-Scharmbeck kam zu Beginn der zweiten Hälfte Tobias Stöhr für Juri Kiekhöfer in die Partie. Mit Kiekhöfer hatte Schilling einen Spieler aus der A-Jugend gebracht, der sich auf dem Platz sogleich beweisen konnte.

Nach der Pause bemühten sich die Gäste, noch kompakter zu stehen, sie schlossen die Räume zum Tor und nahmen dem Gegner so ein Stück Angriffsfläche. In der 63. Minute verwiesen die VSKer die Heimmannschaft dann gänzlich in die Schranken. Dennis Knecht holte die Führung zurück. Oyten hatte eine Ecke bereits abgewehrt, doch Knecht brachte den Ball dennoch im Tor unter. Zehn Minuten vor den Ende war erneut ein Eckball Ausgangspunkt für den dritten Treffer des VSK. Dustin Hirsch hämmerte die Kugel aus etwa 25 Metern in die Maschen.

Am Ende sprach ein erleichterter Oliver Schilling: „Nicht unverdient unser Sieg“, urteilte er, „aber er fiel um ein Tor zu hoch aus.““ Schillings Nervosität vor dem Anpfiff hatte auch daher gerührt, dass nur drei Akteure aus der vergangenen Saison auf dem Rasen standen.

„Eine ganz bittere Niederlage“, sah dagegen Oytens Trainer Axel Sammrey. Grundsätzlich hatte er an der Spielweise seiner Mannen nichts zu beanstanden – wäre da nicht die eine Schwachstelle gewesen, die der VSK Osterholz-Scharmbeck auszunutzen wusste. „Wir konnten die Eckbälle nicht verteidigen“, monierte der Coach. Der Blick des Trainers ist trotz der Niederlage nach vorne gerichtet: „Wir schütteln uns und dann geht es Mittwoch gegen Langwedel weiter.“