Die SG Achim/Baden will in Beckdorf punkten. (Björn Hake)

Tobias Naumann, Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden, mag Wettkämpfe und verliert diese nur ungern. Das gilt auch für das Spiel beim SV Beckdorf (Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr). Zwar haben die Achimer seit dem vergangenen Spieltag den Klassenerhalt sicher, doch das ist für Naumann kein Grund, dass das Spiel in Beckdorf zu einem gemütlichen Schaulaufen wird. "Nur weil wir das wichtige Spiel gegen Bremervörde gewonnen haben, nehmen wir nicht den Fuß vom Gas", sagte Achims Coach. "Das Ziel ist, in Beckdorf die zwei Punkte zu holen. Wir wollen die Saison, die ja doch ein bisschen kurios verlaufen ist, vernünftig zu Ende spielen." Der Gegner visiert ebenfalls den Sieg an und benötigt die zwei Punkte auch dringend. Denn die von Ex-SG-Coach Steffen Aevermann trainierten Beckdorfer müssen noch um den Klassenerhalt zittern. Naumann hat gegen den SVB alle Spieler an Bord.